Boris Johnson roept bij afscheid als premier op tot volle steun voor Liz Truss

Boris Johnson neemt afscheid van Downing Street. Beeld REUTERS

Onder toeziend oog van vrienden, collega’s, journalisten en personeelsleden keek hij nog een keer terug op de successen die hij tijdens zijn drie jaar durende premierschap heeft geboekt, zoals het snelste vaccinatieprogramma van de wereld en de vroegtijdige steun aan de Oekraïne. Ook riep hij zijn partij op om massaal achter Liz Truss te gaan staan, zijn opvolger.

Tijdens de korte toespraak voor de beroemde zwarte deur werd al snel duidelijk dat hij nog altijd moeite heeft met de manier waarop zijn collega’s hem begin juli hebben weggestuurd. Het komen en gaan van Conservatieve premiers – Truss is de vierde in zeven jaar tijd – noemde hij een estafetterace waarbij ‘de regels halverwege worden veranderd’. Kort na zijn val speculeerde Johnson nog over een comeback, maar dit keer liet hij doorschemeren dat zijn vertrek toch echt voorgoed is.

‘Laten we zeggen,’ sprak hij, ‘dat ik een van die draagraketten ben die zijn rol heeft vervuld bij een lancering en zich nu rustig terugtrekt in de atmosfeer om onzichtbaar te landen in een of andere obscure uithoek van de Stille Oceaan.’ Bij zijn dankbetuigingen noemde hij speciaal zijn hond Dilyn, die tijdens Johnsons premierschap vaak onenigheid kreeg met Downing Street-kat Larry, maar dat nu de vrede terugkeert. Hij verzocht zijn partij, al jaren het toneel van vetes, hier inspiratie uit te putten.

Balmoral Castle

Na zijn toespraak is Johnson naar Balmoral Castle in de Schotse Hooglanden gevlogen om zijn ontslag in te dienen bij de koningin. Daarmee komt er een formeel einde aan een premierschap dat in het teken stond van het voltooien van de Brexit, de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Johnson doorstond al deze uitdagingen, maar viel uiteindelijk door zijn overmoed en onweerstaanbare neiging de waarheid te verdoezelen. Hij kreeg het verwijt te hebben geregeerd als een koning, niet als een premier.

Enkele uren na Johnson zal de 96-jarige Elizabeth bezoek krijgen van de vers gekozen Conservatieve partijleider Liz Truss. Zij zal het verzoek krijgen om een regering te vormen. Het is de vijftiende premier van het Elizabethaanse tijdperk, dat zeventig jaar geleden begon toen Winston Churchill premier was. Daarna vliegt de nieuwe premier terug naar Londen om voor de deur van 10 Downing Street de natie te vertellen wat ze van plan is. Vervolgens wordt vandaag bekend wie er in haar kabinet zitten.

Op de avond voor de wisseling van de macht had de zittende minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel reeds haar ontslag ingediend. Ze wist dat er onder Truss geen plaats voor haar zal zijn. Zij wordt waarschijnlijk opgevolgd door Suella Braverman, een andere politicus van Indiase komaf. Zij krijgt te maken met het moeilijkste dossier: de illegale Kanaal-migratie.

Op Buitenlandse Zaken zal de plek van Truss naar verwachting worden ingenomen door James Cleverly, een oud-legerofficier, wiens wortels in Sierra Leone liggen. Hij moet voor het Verenigd Koninkrijk een nieuwe rol in de wereld zoeken, nu de geopolitieke kaarten opnieuw worden geschud. Veel aandacht zal uitgaan naar de nieuwe minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, die te maken krijgt met een snel oplopende staatsschuld nu Truss van plan is om 100 miljard pond te steken in hulp voor burgers en bedrijven bij de energiecrisis.

Er zal ook een ministerschap zijn voor Jacob Rees-Mogg, een Boris-loyalist die zijn oudste zoon dinsdagochtend naar Downing Street had meegenomen om het historische moment van dichtbij mee te laten maken. Na de toespraak van Boris Johnson merkte The Guardian-commentator John Crace op dat de scheidende premier ‘geen idee blijkt te hebben waarom hij zijn baan niet meer heeft’.