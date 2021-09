Boris Johnson rekent af met Kermit de Kikker in oproep tot klimaatactie: ‘We moeten volwassen worden’

Boris Johnson tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Beeld EPA

In zijn toespraak in de algemene vergadering van de VN in New York vergeleek Johnson de mensheid met een 16-jarige puber, die net oud genoeg is om te beseffen dat hij ernstig in de problemen zit. Decennialang konden we onbezorgd leven, verklaarde hij zich nader, maar nu is het tijd om volwassen te worden en verantwoordelijkheid te nemen. Over veertig dagen staan de wereldleiders volgens hem voor een onomkeerbare keuze. Collectief actie ondernemen of de ondergang langzaam maar zeker tegemoet treden.



Het was een typische Johnson-toespraak, waarin referenties naar de Klassieke Oudheid werden afgewisseld met verwijzingen naar populaire cultuur. Na zijn verwijzing naar The Muppet Show, waarin Kermit zong dat het niet makkelijk is om groen te zijn, haalde de classicus Sophocles van stal. De Griekse tragediedichter beweerde dat de mensheid het angstaanjagendste verschijnsel ter wereld is, maar, zo hielp Johnson zijn gehoor herinneren, tegelijkertijd tot geweldige dingen in staat is.

Dat laatste is volgens de Britse Conservatief, over zes weken de gastheer van de klimaatconferentie in Glasgow, nodig om het tij van klimaatverandering te keren en verdere opwarming van de planeet tegen te gaan. Volgens Johnson bestaan de technologische middelen die daarvoor nodig zijn, maar ook politieke wil en de bereidheid om offers te maken zijn vereisten. Daarbij moeten grote landen het goede voorbeeld geven en de ontwikkelingslanden helpen, zowel met kennis als met geld.

Ambitieuze plannen

Veel ogen zijn daarbij gericht op China, als machinemaker van de moderne wereld een van de grootste vervuilers ter wereld. Beijing heeft deze week in een kort bericht verklaard dat het geen nieuwe kolencentrales meer zal financieren in het buitenland, volgens optimisten een blijk van welwillendheid. Het is nog onzeker of president Xi naar Schotland afreist voor de klimaattop. De betrekkingen tussen China en het Westen zijn bepaald niet warm.

De Amerikaanse president Joe Biden liet, anders dan zijn voorganger Donald Trump, blijken dat klimaat hoog op zijn agenda staat. De Verenigde Staten zullen ongeveer 11 miljard euro beschikbaar stellen om ontwikkelingslanden te helpen bij het bestrijden van de klimaatcrisis. Johnson hoopt dat de rijke landen 100 miljard euro in dat klimaatfonds zullen stoppen.

In eigen land heeft Johnson ambitieuze plannen. Zo kunnen de Britten na 2030 geen auto’s meer kopen die op benzine of diesel rijden. Wat hernieuwbare energiebronnen betreft, behoort Groot-Brittannië tot de koplopers in de wereld. De laatste kolencentrale op het eiland moet over vier jaar sluiten. Op andere terreinen lopen de Britten achter de feiten aan. Er zijn plannen om een nieuwe kolenmijn te openen, de bouw van autowegen gaan onverminderd door en statiegeld is nog steeds niet ingevoerd.