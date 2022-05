Boris Johnson probeert Britten boos over Partygate te paaien met een nostalgisch kroontje op hun pint

Het Britse bierglas heeft zijn kroontje teruggekregen dat was afgeschaft na invoering van een Brusselse richtlijn. Het getal is deel van het keurmerk.

Weinig Brexit-gerelateerde onderwerpen hebben meer tot de volkse verbeelding gesproken dan de gedeeltelijke teloorgang van imperiale maten, zoals de ounces en de pounds. Er zijn jarenlang rechtszaken gevoerd tegen marktkoopmannen die vasthielden aan de hun bekende maten. Ze werden omgedoopt tot de Metrieke Martelaren. De door de EU verlengde overgang naar het metrieke stelsel is altijd halfslachtig geweest. Zo wordt nog gedacht en gerekend in miles, yards en stones, zeker door oudere Britten.

Het kroontje op het bierglas heeft altijd een speciale betekenis gehad. Dit keurmerk was nota bene ingevoerd door een Hollander, stadhouder Willem III die in 1688 samen met Maria II de Engelse troon had bestegen. Het koninklijk symbool gaf aan dat er niet was gesjoemeld, dat het glas de juiste grootte had. Toen de Europese richtlijn van kracht werd, moesten de letter CE op het glas worden afgedrukt, wat staat voor Conformité Européene. Dit Europese keurmerk hoort op alle producten binnen de gemeenschappelijke markt te staan.

Donkerblauw paspoort

Hoewel Brussel het niet eiste, verdween het kroontje. De Britten, laatkomers binnen het eenwordingsproject, hebben er altijd om bekendgestaan dat ze Europese richtlijnen, na wat gemopper, feilloos pleegden in te voeren. In Ierland, daarentegen, bleef de harp, het nationale symbool, gewoon op de bierglazen staan, naast CE. Door de Britse volgzaamheid werd ook het donkerblauwe paspoort vervangen door een Bordeaux-rood exemplaar. Ook dit was indertijd niet strikt noodzakelijk.

Het donkerblauwe paspoort, gemaakt in Polen, is inmiddels teruggekeerd, dit tot instemming van de Britten. Op een soortgelijke goedkeuring hopen Johnson en zijn staatssecretaris voor Brexit-mogelijkheden, Jacob Rees-Mogg. De aankondiging volgt op een opiniepeiling waaruit blijkt dat de Britse regering wegens Partygate afstevent op aanzienlijke verliezen in de patriottische en koningsgezinde delen van het land waar voor Brexit is gestemd. Johnsons premierschap is nog altijd niet veilig.

Veel kiezers zijn woedend over de lockdownborrels, zeker met het beeld in het achterhoofd van de koningin die in eenzaamheid rouwt tijdens de uitvaart van haar echtgenoot. De regering hoopt nu mee te liften op de feeststemming rondom het aanstaande Platina Jubileum. In Londen zijn winkelstraten als Regent Street en Oxford Street behangen met Union Jacks. Tegenover The Mail on Sunday loofde een regeringswoordvoerder het ‘glorieuze verleden en een nog glorieuzere toekomst’.

The Mail on Sunday, die Johnson door dik en dun steunt, toonde zich zeer ingenomen met de terugkeer van het kroontjesglas. ‘Cheers Ma’am’ kopte de zondagskrant.

