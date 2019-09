Boris Johnson ontkent dat hij journaliste onder tafel heeft betast

Boris Johnson ontkent dat hij een journalist tijdens een lunch onder tafel heeft betast. Beeld EPA

In een column in de krant The Times, schreef Charlotte Edwardes zondag dat zij twintig jaar geleden tijdens een lunch naast Boris Johnson kwam te zitten. ‘Er wordt meer wijn ingeschonken, meer wijn gedronken. Onder de tafel voel ik Johnsons hand op mijn dij. Hij knijpt. Zijn hand ligt hoog op mijn been, en hij heeft genoeg vlees tussen zijn vingers om me rechtop te doen schieten.’

In 1999 was Edwardes een jonge journalist die af en toe artikelen schreef voor de Spectator – een tijdschrift waarvoor Johnson op dat moment ook werkte. Ze zou het incident hebben besproken met de jonge vrouw die tijdens dezelfde lunch aan de andere kant naast Johnson zat. Deze zou hebben geantwoord: ‘Oh mijn god, hij deed precies hetzelfde bij mij.’

Woedend

Downing Street wilde in eerste instantie geen commentaar leveren op de beschuldiging, maar nadat ministers werden belaagd met vragen over het incident, zei een woordvoerder van Downing Street dat het niet waar is. Boris Johnson zelf zou woedend zijn, schrijft de krant The Guardian.

If the prime minister doesn’t recollect the incident then clearly I have a better memory than he does https://t.co/pbcLJThkqP Charlotte Edwardes

De Britse minister voor Volksgezondheid Matt Hancock zei zondag in een reactie dat Johnson recht heeft op ‘een privéleven’, maar stelde later wel tegen Channel 4 News dat hij Edwardes kent ‘als betrouwbaar’.

Dat privéleven van Johnson raakte vorige week ook al in opspraak: de bedrijven van de Amerikaanse zakenvrouw waarmee hij een liefdesaffaire zou hebben gehad, zouden tienduizenden ponden aan Brits overheidsgeld hebben ontvangen. De overheid is een onderzoek gestart naar mogelijke belangenverstrengeling door Johnson in zijn tijd als burgemeester van Londen.