Boris Johnson noemt activisten Extinction Rebellion ‘hinderlijke landlopers’

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion demonstreren voor de het ministerie van Milieu, Voedsel en Landbouw. Beeld REUTERS

Net als andere grote steden was Londen maandag het decor van demonstraties van Extinction Rebellion. In de Britse hoofdstad werden 135 mensen gearresteerd.

Johnson was eregast bij de presentatie van het derde deel van de Margaret Thatcher-biografie van Charles Moore. Zijn veiligheidsadviseurs hadden hem afgeraden om de korte tocht van 10 Downing Street naar het Banqueting House te maken, bang dat de premier met eieren of andere voorwerpen zou worden bekogeld. Johnson, echter, wilde niet verstek laten gaan bij het feestje van Moore, zijn voormalige hoofdredacteur bij The Daily Telegraph.

‘Wat zou Maggie hebben gedaan?’ vroeg hij de aanwezigen, om vervolgens tekeer te gaan tegen de activisten die Trafalgar Square, Westminster Bridge en andere prominente plekken hebben bezet. Hij zei ook dat Greta Thunberg iets kan leren van Thatcher, erop wijzend dat Thatcher een van de eerste politici was die aandacht vroeg voor het broeikaseffect en de zure regen. Johnson noemde zijn befaamde voorganger ‘een ware feminist, groen en revolutionair’.

Londense politie-agenten in gesprek met actievoerders. Beeld REUTERS

Klimaatnoodtoestand

Johnson zelf is bepaald geen klimaatontkenner. Op de VN-klimaattop beloofde hij een miljard pond te schenken aan een schone-energiefonds dat vernoemd is naar de Britse wetenschapper en suffragette Hertha Ayrton. Volgens Johnson zullen wetenschappers oplossingen aandragen voor de acute klimaatproblemen. Tevens maakte hij 220 miljoen pond over naar projecten die het uitsterven van diersoorten moeten tegengaan, een onderwerp waar zijn vader al decennia mee bezig is.

Het beeld dat Johnson schetste van de klimaatactivisten was niet helemaal correct. De duizenden demonstranten vormden een divers gezelschap, met een hoog middenklasse-gehalte. Ze willen dat de regering veel meer doet om de klimaatproblemen aan te pakken. Nu al lopen de Britten voorop. Johnsons voorganger Theresa May heeft gezegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul moet zijn gereduceerd. Het Lagerhuis heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen.