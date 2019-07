Boris Johnson door spionnen ‘in het duister gehouden’ vanwege zorgen over geheimhouding

Beeld AP

De BBC meldt dat Johnson ‘ongelukkig’ was over de situatie, maar zijn team heeft nu gezegd dat er weinig van de onthulling klopt. De 55-jarige Johnson is de grote favoriet om premier van het Verenigd Koninkrijk te worden.

In het najaar van 2016, een paar maanden na zijn aanstelling als minister, bracht Johnson een bezoek aan het postmoderne hoofdkwartier van de buitenlandse inlichtingendienst in Vauxhall. Tijdens een rondleiding praatte spionnenbaas Alex Younger (alias ‘C’) de bewindsman bij over de terrorismedreigingen, de verspreiding van nucleaire wapens en het gevaar van cyberaanvallen. Werknemers kregen de kans vragen te stellen aan Johnson, die op zijn beurt na afloop zei het ‘geweldig’ te hebben gevonden om het onvermoeibare werk van MI6 van dichtbij te kunnen aanschouwen.

Maar zag hij alles? Volgens The Sun was er op de burelen van de dienst een discussie gaande over de vraag of door spionnen vergaarde informatie kon worden getoond aan Johnson. Volgens een bron leefden er grote zorgen over het vermeende gebrek aan discretie, nadat Johnson per ongeluk gevoelige informatie openbaarde. Volgens anderen was het simpelweg een bewijs van de ‘control-freakery’ van Theresa May. Van de vertrekkend premier is bekend dat ze het liefst zo weinig mogelijk informatie deelt met haar ministers en Johnson met minachting bekijkt.

Zorgen over Johnson waren niet geheel ongegrond. In november 2017 versprak hij zich op ernstige wijze tijdens een verhoor door een Kamercommissie. Tegenover de parlementariërs beweerde hij dat de door Iran gevangen gehouden Nazanin Zaghari-Ratcliffe tijdens het bezoek aan haar vaderland ‘mensen journalistiek aan het doceren was’. Dit was in strijd met de waarheid, maar de uitspraak werd door de ayatollah’s aangegrepen om de Brits-Iraanse te veroordelen tot vijf jaar cel wegens ‘spionage’. Deze affaire blijft Johnson achtervolgen.