Boris Johnson dient acteur Hugh Grant van repliek met parodie op Love Actually

Beeld uit de parodie van Boris Johnson. Beeld Campagne Conservatieve Partij

De video Brexit Actually is een variant op de kaart-scene uit de kerstkomedie waarin Grant de hoofdrol speelt. Aanbellend bij de vrouw van wie hij houdt toont Johnson geen kaarten met romantische teksten maar met politieke boodschappen. Samengevat: stem op mij geef en ik krijg de Brexit voor elkaar.

De Conservatieve Partij reageert hiermee op de campagneactiviteiten van de 59-jarige acteur, die strijdt tegen de Brexit. In een radio-interview zei Grant dat het hem opviel dat er een kaart ontbrak, namelijk waarop staat dat je met kerst de waarheid moet vertellen.

Lees verder onder de video.

Het is niet de eerste spraakmakende video van de Conservatieve Partij, die over een flink budget beschikt. Eerder verspreidde Downing Street via sociale media een Vogue-achtige video, waarop Johnson, als een beroemdheid rondwandelend door zijn ambtswoning, tientallen persoonlijke vragen beantwoordt.

Het past bij de nieuwe strategie van de Tories. De partij probeert de traditionele media waar mogelijk te vermijden en probeert direct met de kiezers te communiceren, waarbij sociale media een belangrijke rol spelen. Een voorbeeld zijn de vragen van kiezers die Johnson via Facebook pleegt te beantwoorden.

Publieke omroep

Tussen Johnson, een oud-journalist, en de media bestaan veel wrijvingen. Zo praat hij niet met de linkse omroep Channel 4, die volgens hem veel te activistisch is. Tijdens de campagne kreeg een journalist van The Daily Mirror, een linkse tabloid, te horen dat er geen plaats voor haar was in campagnebus.

De premier heeft ook een interviewverzoek van BBC’s Andrew Neil geweigerd. Sterker, wanneer Johnson wordt herkozen dreigt hij het kijk- en luistergeld voor de BBC, zo’n 160 euro per huishouden per jaar, stop te zetten, wat grote gevolgen kan hebben voor de kwaliteit voor de wereldberoemde omroep.

Als Johnson de ‘licence fee’ inderdaad afschaft, zal de BBC vanaf 2027 mogelijk worden gefinancierd uit algemene middelen. Dat kan leiden tot de introductie van reclameboodschappen. De Tories vinden de BBC al jaren ‘te links’, terwijl Jeremy Corbyn en zijn aanhangers de publieke omroep juist te rechts vinden.

Het origineel uit Love Actually:

Donderdag kiezen de Britten vooral voor de minst slechte Na donderdag is de politieke landkaart van Groot-Brittannië grondig herzien. Of de kiezers nu van Labour, de Tories of de Liberaal-Democraten zijn: allemaal voelen ze zich verraden. De ‘kingmakers’ van Downing Street 10 wonen in Schotland

De Schotse nationalisten verwachten 50 zetels te halen bij de Britse verkiezingen van volgende week. Genoeg om Labourleider Jeremy Corbyn aan de macht te helpen als de Conservatieve premier Boris Johnson geen meerderheid haalt. Hun eis is brisant: een onafhankelijk Schotland. Volkskrant-verslaggever Patrick van IJzendoorn proefde de verkiezingsstrijd in het Schotse Peterhead.