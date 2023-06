Boris Johnson deelt van harte adellijke titels uit. Schopt ‘Lady Owen’ het tot het Hogerhuis?

Charlotte Owen (centraal in beeld, voorste rij) werkte zes jaar als assistent voor Boris Johnson en krijgt de titel ‘Lady’. Beeld Dan Kitwood / Getty Images

De assistente staat op de zogeheten resignation honours list. Een vertrekkende premier heeft het recht om lintjes en titels uit te delen. De een wordt verheven tot CBE (‘Commander of the Order of the British Empire’), de ander geridderd of opgenomen in de ‘Order of the Bath’. De meest prestigieuze prijs is de titel ‘Lord’ of ‘Lady’. Die staat niet alleen indrukwekkend op briefpapier, maar brengt ook het lidmaatschap van het Hogerhuis met zich mee. Dat is na het Nationale Volkscongres van China de grootste volksvertegenwoordiging ter wereld.

Volksvertegenwoordiging is misschien een wat overdreven term voor dit antieke instituut met een voorzitter die op een zak wol zit. Geen enkel lid van The House of Lords is door het volk gekozen. Ironisch zijn alleen de 92 echte aristocraten in het Hogerhuis, dat momenteel 777 leden telt, gekozen. Wanneer er eentje sterft, kiezen ze een nieuwe graaf of jonkheer. De rest van de Hogerhuisleden hebben de titels gekregen. Elk jaar kunnen premiers en leiders van de oppositie mensen voordragen. Daar komt dan het afscheidslijstje bij, een lijstje dat doorgaans voor ophef zorgt.

Nepotisme

Zo ook bij Boris Johnson. Nadat hij eerder zijn broer Jo een plekje in het Hogerhuis had gegeven, als Baron Johnson of Marylebone, waagde Johnson ook een poging om zijn vader Stanley te voorzien van een hermelijnmantel, het iconische kledingstuk van de Lords en Ladies. Dat voornemen zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen. De 82-jarige heeft weliswaar een keurige staat van dienst in de Europese politiek en als klimaatactivist, maar het riekt naar nepotisme. Bovendien zou de oude Johnson vroeger zijn echtgenote hebben geslagen.

Premier Rishi Sunak weigerde deze benoeming goed te keuren en zette ook een streep door enkele politieke vrienden van Johnson, wat tot een flinke ruzie leidde. Maar Charlotte Owen, die zes jaar lang heeft gewerkt als assistent voor Johnson en enkele andere politici, kwam wel door de keuring heen. Over Owen, die toevallig dezelfde achternaam heeft als Johnsons eerste vrouw en de voornaam van diens moeder, is weinig bekend. Oud-studiegenoot Olivia Utley twitterde dat Owen tijdens de studie van feestjes hield, maar geen wetgevende talenten toonde. En wetgeven is een van de taken van de leden van het Hogerhuis, die alleen een dagvergoeding krijgen wanneer ze een debat bijwonen.

Assertiever

De Lords and Ladies kunnen wetgeving niet tegenhouden, maar wel amenderen. Dat is tijdens de Brexit-debatten volop gebeurd. Ze zijn assertiever dan voor 1999, toen de herzieningsmaker louter uit leden van de landadel bestond. Er zitten nu veel oud-politici in, maar ook bekende Britten als The Apprentice-presentator Alan ‘You’re fired!’ Sugar, voormalig Olympisch kampioen Sebastian Coe en thriller-auteur Jeffrey Archer.

Momenteel heeft de Conservatieve regering geen meerderheid, maar daar komt langzaam verandering in. Aan Johnson zal het niet liggen. Naast Owen heeft hij nog zes andere adviseurs op de lijst gezet, onder wie voormalig kandidaat voor het Londense burgemeesterschap, Shaun Bailey. Binnenkort komt ook Liz Truss met haar lijst, ondanks het feit dat ze slechts een blauwe maandag premier is geweest. Regelmatig klinken er geluiden om het Hogerhuis te veranderen.