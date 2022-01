Boris Johnson biedt koningin excuses aan voor feestje in zijn ambtswoning

Koningin Elizabeth bij de begrafenis van haar man Philip, waar vanwege de coronaregels slechts dertig gasten aanwezig waren. Beeld REUTERS

Volgens The Daily Telegraph, de koningsgezinde krant die het nieuws over dit feestje had geopenbaard, is Elizabeth per telefoon en officiële kanalen benaderd door de Britse premier. Johnson zou overigens zelf niet op dit feestje aanwezig zijn geweest. Eerder deze week werd duidelijk dat hij wel aanwezig was bij een tuinfeest tijdens de eerste lockdownperiode.

De belegerde Johnson is amper zichtbaar, nu hij vijf dagen in quarantaine zit nadat een lid van zijn gezin positief getest is. Deze jongste onthulling over de borrelcultuur in de ambtswoning is slecht gevallen, omdat de vorstin een dag later alle lockdownregels van de regering-Johnson nauwgezet in acht nam tijdens de uitvaart van de man met wie ze 74 jaar getrouwd was.

Afscheidsfeestje

Elizabeth zat moederziel alleen in de kerk, haar emoties verborgen houdend achter een zwart mondkapje. Er waren slechts dertig mensen aanwezig bij de rouwdienst. Het feestje op Downing Street was bedoeld voor James Slack, de voormalige journalist van The Daily Mail die afscheid nam als persvoorlichter van Johnson.

Slack werkt nu als adjunct-hoofdredacteur bij The Sun. Deze schandaalkrant bericht de afgelopen tijd opmerkelijk ingetogen over de feestcultuur op Downing Street en de bijbehorende roep om Johnsons aftreden.

Ondertussen dalen in alle delen van Engeland de besmettingscijfers inmiddels, ondanks de beslissing van Johnson om het land open te houden toen de omikronvariant om zich heen greep. Johnson hoopt dat succes aan te kunnen grijpen om zijn politieke carrière te redden.