Boris Johnson betreedt 10 Downing Street met opvallend serieuze speech

Koningin Elizabeth II verwelkomt Boris Johnson op Buckingham Palace. Johnson is de veertiende premier voor de 93-jarige vorstin. Haar eerste was Winston Churchill. Beeld AP

Johnson begon zijn toespraak met het roemen van zijn voorgangster Theresa May, die een paar uur eerder op het paleis haar ontslag had ingediend. Na deze beleefdheden begon een lofzang op de Britten en op het Verenigd Koninkrijk, een land dat volgens Johnson gevangen wordt gehouden door pessimisten en doemdenkers. Op een Clintoniaanse wijze hield hij zijn gehoor voor dat mensen die tegen de natie gokken, hun inzet zullen verliezen.

Onderliggende gedachte: ‘BoJo’ geeft het land zijn ‘mojo’ terug.

Hij beloofde de Brexit te zullen voltooien en garandeerde dat er nooit controles zullen komen aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Een beter akkoord met ‘onze Europese vrienden’ is mogelijk, beweerde hij, al zijn er vanuit Brussel nog weinig hoopvolle tekenen gekomen. Alleen in het uiterste geval komt er een No Deal, een situatie waar, zo probeerde hij zijn sceptische landgenoten gerust te stellen, het land goed op is voorbereid.

Maar de boodschap was duidelijk: als het misgaat, ligt het niet aan ons, welwillende Britten.

Net als May dat drie jaar geleden op dezelfde plek en in gelijke omstandigheden deed, probeerde Johnson voorbij de Brexit te kijken. Gadegeslagen door zijn vriendin, die tussen het personeel van 10 Downing Street stond, beloofde hij investeringen in zorg, onderwijs en veiligheid. Verder benadrukte hij niet alleen premier te zijn van Engeland, maar ook van Wales, Schotland en Noord-Ierland. In zijn woorden: ‘het geweldige kwartet’.

De toespraak was rijk aan optimisme, maar arm aan detail. In dat opzicht was het een klassieke Johnson-speech, alleen dan zonder de gebruikelijke grappen. Hij somde op waar het Verenigd Koninkrijk in uitblinkt, of het nu gaat om dierenbescherming, klimaattechnologie of innovaties, zoals het ontwikkelen van gentherapie tegen blindheid. Hij trok het breder: ‘De Union Jack staat voor waarden, waaronder gelijkheid en democratie.’

Soms moest Johnson zijn stem verheffen omdat er bij de ingang van Downing Street, op Whitehall, luidruchtige anti-Brexitdemonstranten leuzen stonden te roepen. Het waren niet de enige demonstranten in hartje Londen. De korte autorit naar Buckingham Palace was een uur eerder kort verstoord toen Greenpeace-activisten The Mall blokkeerden middels een menselijke ketting. Het zijn voorboden van een stormachtig premierschap.