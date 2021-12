Boosterpriktempo loopt op, maar achterstand op buurlanden blijft groot

Een inwoner van de regio Utrecht krijgt een boosterprik in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Bij de locatie wordt op een nieuwe manier gevaccineerd. Mensen wachten in een lange rij stoelen tot er een prikker langskomt. Beeld ANP

Na een latere start dan veel buurlanden loopt het boosterpriktempo in Nederland op. Bijna 7 op de 100 Nederlanders kregen deze week een extra prik boven op hun volledige vaccinatie. In de week tot 26 december zijn bijna 1,2 miljoen boosters toegediend, het hoogste aantal in een week tijd tot dusver. In totaal kregen 3,1 miljoen Nederlanders al een extra prik, omgerekend 18 op de 100 personen (inclusief kinderen).

Binnen de Europese Unie werd deze week alleen in Ierland sneller geprikt dan in Nederland, de afgelopen week kreeg daar 10 procent van de inwoners een extra prik. Nederland schuift deze week enkele plekken op binnen de EU-ranglijst, voorbij onder andere Finland en Polen, maar het versnelde priktempo is vooralsnog niet voldoende om de achterstand in te lopen op de buurlanden. België en Duitsland hebben al ruim eenderde van de bevolking voorzien van een extra prik. Denemarken en Oostenrijk prijken bovenaan de lijst, met respectievelijk 43 en 40 boosters per 100 inwoners.

In Nederland kan nu iedereen van geboortejaar 1982 en eerder, die minimaal drie maanden geleden volledig is gevaccineerd, online een afspraak inplannen. Niet iedereen kan dan ook direct terecht voor een prik. De GGD Drenthe riep dinsdag mensen op in elk geval niet eerder dan de afgesproken tijd te komen om de boosterprik te halen, om zo opstoppingen rond de priklocatie te voorkomen. De Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee wil in vier dagen het hele eiland hebben ‘geboosterd’. Alle inwoners kunnen vanaf donderdag zonder afspraak een boosterprik halen.