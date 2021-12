Boosterprik wordt verplicht om testvrij te reizen binnen de EU

Een GGD-vaccinatielocatie in Rijswijk. Beeld ANP

Het zeer populaire coronareiscertificaat – ruim 600 miljoen mensen gebruiken er een – verliest negen maanden na de tweede vaccinatie zijn geldigheid. Om de geldigheid te verlengen, wordt een boosterprik verplicht. Wie die niet wil of kan nemen, is bij reizen straks aangewezen op een negatieve PCR-testuitslag van maximaal twee dagen oud.

Over het Commissievoorstel is vier weken lang intensief onderhandeld tussen de lidstaten. Sommige wilden al zeven maanden na de tweede vaccinatie de geldigheid van het certificaat intrekken, andere na twaalf maanden. Uiteindelijk legden de lidstaten zich neer bij het Commissievoorstel van negen maanden. Dat zal vanaf 1 februari van kracht zijn.

De leiders herhaalden dat afstemming tussen de lidstaten van coronamaatregelen van groot belang is, maar hun woorden klonken hol nadat afgelopen dagen lidstaten op eigen houtje reisbeperkingen hebben ingevoerd. Portugal, Ierland, Italië en Griekenland eisen een negatieve PCR-test bij aankomst, ook van volledig gevaccineerde toeristen. Ierland en Portugal hadden de Commissie van tevoren ingelicht, Italië en Griekenland niet. ‘Dit is niet goed voor het imago van de EU’, zei een betrokken EU-ambtenaar. Een ander wees op de chaos aan het begin van de pandemie, toen lidstaten in paniek grenzen dichtgooiden en de export van medische goederen blokkeerden. ‘Het lijkt alsof we niets hebben geleerd.’

Mensen in Gouda staan in de rij voor een boosterprik. Beeld ANP

Draghi verdedigt testplicht

De Italiaanse premier Draghi verdedigde de testplicht met een verwijzing naar het hoge aantal besmettingen in zijn land en de wens een voor de toeristische sector rampzalige lockdown te voorkomen. Veel leiders spraken hun grote zorg uit over wat Europa begin volgend jaar te wachten staat als de omikronvariant alom aanwezig zal zijn. EU-ambtenaren voorzien dan overal testverplichtingen en restricties.

Om de omikrongolf in te dammen, riepen de leiders op tot een supersnelle uitrol van de boostercampagnes. Verder moet de vaccinatiegraad omhoog: in zes EU-landen ligt die nog onder de 60 procent, terwijl het gemiddelde in de EU 67 procent bedraagt. De leiders spraken zich uit voor de gezamenlijke inkoop van covidmedicijnen, net zoals de lidstaten eerder samen de vaccins inkochten. Daaraan is vooralsnog geen tekort.

De EU beloofde extra inspanningen om de rest van de wereld gevaccineerd te krijgen. Commissievoorzitter Von der Leyen toonde de leiders een grafiek waaruit blijkt dat de EU de grootste exporteur van vaccins is en ook de grootste donor van vaccins voor armere landen. Niettemin kreeg pas 7 procent van de mensen in Afrika een coronavaccin.