Boosterprik veegt ziekenzalen Nederland leeg: 98 procent effectief tegen ic-opname

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dit blijkt uit de jongste vaccin-effectiviteitscijfers, die het RIVM woensdag openbaar heeft gemaakt. De cijfers komen erop neer dat boosterprikken voor 97 procent beschermen tegen ziekenhuisopname, en voor 98 procent tegen opname op de intensive care, aldus de RIVM-experts. ‘Gewone’ volledige vaccinatie beschermt voor 85 procent tegen ziekenhuisopname, en voor 93 procent tegen ic-opname, blijkt uit de cijfers.

De booster krikt de bescherming tegen ziekenhuisopname dus 12 procentpunt op (van 85 naar 97 procent) en de bescherming tegen opname op de intensive care 5 procentpunt (van 93 naar 98). Kanttekening daarbij is dat er de afgelopen maanden nog niet of nauwelijks patiënten met de omikronvariant in het ziekenhuis lagen. Die golf – voor zover het daarvan komt – wordt pas vanaf volgende week verwacht, als de hoge besmettingscijfers van de laatste tijd zich gaan vertalen naar ziekenhuispatiënten.

Opvallend jonger

Afgelopen anderhalve maand belandden er in totaal 11 duizend coronapatiënten in het ziekenhuis. Van hen was 53 procent ongevaccineerd, 42 procent gevaccineerd en 1,5 procent geboosterd. Op de intensive care werden bij elkaar 1.807 coronapatiënten opgenomen. Ruwweg tweederde van hen was niet gevaccineerd. Een op de drie was wel gevaccineerd en slechts een half procent was net geboosterd, blijkt uit de nieuw vrijgegeven cijfers.

Ook zijn ongevaccineerde coronapatiënten in het ziekenhuis opvallend jonger. Van alle niet ingeënte patiënten die de afgelopen anderhalve maand door corona in het ziekenhuis belandden, is driekwart jonger dan 70 jaar. Op de intensive care is dat zelfs 82 procent. Wél gevaccineerden die in het ziekenhuis belanden, zijn juist in meerderheid zeventigers en tachtigers. Van de 161 geboosterde patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen, is zelfs acht op de tien de 70 gepasseerd.

Door de bank genomen is de kans op ziekenhuisopname voor mensen die de boosterprik hebben gehad vijf keer zo klein als voor mensen die gewoon de vaccins hebben gehad, becijferen de epidemiologen. In de cijfers valt op dat het aandeel geboosterde ziekenhuispatiënten wel stijgt: een half procent in december, 5 procent in de eerste weken van januari. Dat komt doordat er steeds meer geboosterde mensen rondlopen, stelt het RIVM.

92 procent bescherming

De grote vraag is nu in hoeverre boosters beschermen tegen de nieuwkomer, omikron. Volgens een afgelopen vrijdag verschenen Britse analyse, een van de eerste over dat onderwerp, zorgt de boosterprik na besmetting met de omikronvariant voor een bescherming van ongeveer 92 procent tegen ziekenhuisopname. Bij wie meer dan een half jaar geleden zijn laatste gewone prik kreeg, is die bescherming nog maar 44 procent, aldus de Britten.

Opvallend is dat de verschillende soorten vaccins in Nederland nauwelijks verschillen in effectiviteit laten zien. Alle hier toegediende vaccins beschermen, nog zonder de booster, voor ongeveer 90 procent tegen ziekenhuisopname en voor ongeveer 95 procent tegen opname op de intensive care.