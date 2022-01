Boostergraad blijft achter bij eerdere vaccinaties, steeds meer kinderen besmet

De vaccinatielocatie op luchthaven Schiphol. Beeld Remko de Waal / ANP

Ruim 80 procent 65-plussers kreeg booster, 8 miljoen extra prikken gezet

Een ruime meerderheid van de ouderen haalde een boosterprik, onder jongeren is de extra vaccinatie vooralsnog beduidend minder populair. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Inmiddels hebben ruim 8 miljoen Nederlanders een extra dosis vaccin na de basisserie gekregen. Dit is 57 procent van de 18-plussers die voor een booster in aanmerking kwamen. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn groot. Van de 65-plussers kreeg ruim 80 procent een derde prik, van personen onder de 45 minder dan de helft. Van de 18- tot en met 25-jarigen kreeg minder dan eenderde een extra prik. De lagere boostergraad onder jongeren kan deels zijn veroorzaakt door het hoge aantal besmettingen. Na een coronabesmetting moeten mensen drie maanden wachten voor de boosterprik. De afgelopen week zijn een kleine half miljoen boosterprikken gezet. Op de piek van de boostercampagne, begin januari, dienden de GGD’s in een week tijd bijna 2 miljoen boostervaccinaties toe.

Bijna een miljoen GGD-testen, een op de vijftig Nederlanders testte deze week positief

Ruim een op de vijftig Nederlanders testte de afgelopen week positief. Nooit eerder werden zoveel besmettingen gemeld: meer dan 366 duizend in een week. En dat terwijl door het hoge aantal meldingen zeker 60 duizend positieve testresultaten van de afgelopen acht dagen niet zijn verwerkt. Desondanks neemt het aantal meldingen snel toe, met ruim 50 procent op weekbasis. Kinderen tussen de 10 en de 15 jaar testten het vaakst positief, met drie keer zoveel meldingen als het toch al hoge landelijk gemiddelde. Bijna een miljoen Nederlanders hebben zich afgelopen week bij de GGD laten testen. De huidige grens van de GGD-capaciteit, 150 duizend testen per dag, komt in zicht.