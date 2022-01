Boostercampagne op stoom, maar niet vlekkeloos door ‘boostertwijfelende’ jongvolwassenen

Kinderen kijken toe hoe hun moeder een prik krijgt, in Rotterdam Ahoy. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Als 71-jarige is Kees Slings een van de oudsten die zich woensdagochtend in de Kennemer Sporthal meldt voor zijn boosterprik. Op een enkele vrouw van vergevorderde leeftijd ziet hij op deze vaccinatielocatie in Haarlem vooral twintigers en dertigers wachten voor de prikhokjes.

Slings is met zijn booster dan ook redelijk laat voor zijn leeftijdsgroep – hij heeft de tijd genomen. Sinds dinsdagmiddag kunnen gevaccineerden vanaf 18 jaar oud hiervoor al een afspraak maken. Elke volwassene die de prik wil kan deze dus krijgen. Nu komt de vraag op: verloopt deze campagne volgens plan?

De eerste doelstelling van vertrekkend minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) was: alle 60-plussers zijn voor het eind van 2021 ‘geboosterd’. Die lijkt grotendeels gehaald, schatten de GGD’s: onder de oudste leeftijdsgroepen zien zij een hoge opkomst. De GGD regio Utrecht bijvoorbeeld meldt dat van de gevaccineerde 75-plussers in de regio zo’n 90 procent de booster heeft gehad.

Telefonisch

Toch is het een deel van de ouderen – hoe veel is nog niet duidelijk – niet gelukt een afspraak te maken, signaleren ouderenbonden. ‘Een grof schandaal’, zegt Slings. Hij was zelf digitaal vaardig genoeg om online een afspraak te maken, maar van veel ouderen in zijn omgeving hoort hij dat ze de prik nog niet hebben geregeld. ‘Die weten niet dat ze ook gewoon kunnen bellen zonder uitnodigingsbrief, als het online niet lukt, daar is nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven. Of ze komen er niet doorheen.’

Aanvankelijk waren de callcentra geregeld overbelast, geven de GGD’s toe, maar ze zeggen dat ze nu, na een flinke uitbreiding, wel goed bereikbaar zijn. Maakte half december zo’n 70 procent de afspraak telefonisch, met de jongere leeftijdsgroepen doet nu nog maar 10 procent dat.

Een andere brandende vraag is: hoeveel jongere gevaccineerden laten de boosterprik aan zich voorbij gaan? Een aanzienlijk deel van de jongeren, volgens gedragsonderzoek van het RIVM ongeveer een kwart van de 40-minners, lijdt aan enige ‘boostertwijfel’. ‘Ik hoor ze dan zeggen: ik wacht even af, eerst kijken wat die booster doet’, zegt woordvoerder Lydia van der Meer van de GGD regio Utrecht.

Ook op het ministerie van Volksgezondheid horen ze over de mogelijk lage boosterbereidheid onder jongeren. ‘Het is belangrijk dat iedereen die prik haalt’, beklemtoont een woordvoerder. Maar voor conclusies is het volgens hem te vroeg. ‘Helaas zijn er nog geen cijfers van het aantal gezette boosterprikken per leeftijdscategorie. Bovendien zijn de jongeren maar net opgeroepen, ze zijn nog volop afspraken aan het maken.’

Op stoom geraakt

Wel is het totale aantal toegediende boosterprikken bekend. Vanaf het begin van de campagne op 18 november tot nog toe zijn dat er bijna 5 miljoen, waarvan zo’n 4 miljoen in GGD-vaccinatielocaties. Begonnen als laatste land van Europa, is Nederland inmiddels goed op stoom geraakt. Met 1,5 miljoen gezette boosters in de afgelopen week was het zelfs de snelste prikker in Europa. Voor deze week staan er volgens de GGD’s zo’n 1,6 miljoen boosterafspraken.

Met de hete adem van de omikronvariant in de nek is het Nederland dus gelukt na de late start de campagne te versnellen. Door dat rap opgevoerde priktempo bungelt Nederland nu niet langer schaamtevol onderaan de Europese boosterlijstjes. Woensdag steeg het naar een 17e plaats van 30 Europese landen. Terwijl koploper IJsland nu bijna 70 procent van de volwassenen van een boosterprik heeft voorzien, en Denemarken 60 procent, heeft in Nederland ongeveer eenderde van de volwassenen zijn boosterprik gehad.

Daarmee is het door het ministerie beoogde percentage van 90 procent ‘geboosterden’ nog lang niet in zicht. Met die grote groep twijfelende jongeren is het onwaarschijnlijk dat die doelstelling wordt gehaald. Veel jongeren vragen zich af waar het ophoudt, horen ze bijvoorbeeld bij de Twijfeltelefoon. Vertrekkend minister Hugo de Jonge kondigde al aan dat er dit jaar mogelijk nog twee boosterrondes volgen. Wat ook niet zal meewerken is de snel dalende effectiviteit van zo’n boosterprik. Nog maar 40 tot 50 procent bescherming, 10 weken na de prik, meldde het Outbreak Management Team dinsdag.

‘Iedere prikronde zal het moeilijker worden om met name jongeren te motiveren’, zegt André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde en oud-voorzitter van de Gezondheidsraad. Daarom is goede communicatie volgens hem essentieel, het liefst ook ontwikkeld samen met jongeren. ‘Jongeren zijn al minder gemotiveerd omdat ze minder gezondheidsrisico lopen. Benadrukt zou kunnen worden dat jongeren sneller hun vrijheden kunnen terugkrijgen bij onderwijs, sport en cultuur, als het percentage geboosterden stijgt. Dan krijg je een gemeenschappelijk belang.’

Cijfers

Op zijn vroegst volgende week verwacht het RIVM de cijfers te kunnen leveren waarnaar reikhalzend wordt uitgekeken: over de percentages boosterprikken per leeftijdsgroep. Rijkelijk laat, vindt woordvoerder Renate Evers van ouderenbond Anbo. ‘Je wilt toch weten hoeveel 60-plussers zijn geboosterd, als de doelstelling was dat die nu allemaal hun prik hebben gehad? En of er meer groepen zijn waarvan de opkomst duidelijk achterblijft, zodat je daarop extra actie kunt ondernemen?’ Ook vraagt Evers zich af of de speciale telefoonlijnen voor ouderen die sommige GGD’s hadden ingesteld, effectief zijn geweest. En of het alle ouderen nu echt duidelijk is dat ze ook kunnen bellen voor een afspraak.

Toch vinden de GGD’s dat de boostercampagne grotendeels naar wens verloopt. Al ontstaan er soms lange rijen bij priklocaties waardoor mensen langer moeten wachten. ‘Met zo’n snelle opschaling gaan er natuurlijk ook dingen mis’, zegt GGD-woordvoerder Van der Meer. ‘Er hoeft maar één schakeltje te haperen, en er kan een opstopping ontstaan. Bijvoorbeeld als een nieuw aangetreden team net wat langzamer begint.’

Ook vinden de uitvoerders van de campagne het jammer dat door een technische storing de pakweg 1 miljoen kwetsbare 60-minners nauwelijks profijt hebben gehad van de beloofde voorrang voor hun boosterprik. Daartoe zouden zij vanaf 23 december een sms’je ontvangen, maar dat ging trager dan toegezegd. De sms’jes werden pas tussen Kerst en Oud en Nieuw verstuurd. Toen waren de meesten van hen al uitgenodigd met hun reguliere leeftijdsgroep.

‘Spijtig dat deze groep iets later is uitgenodigd dan de bedoeling was’, zegt de woordvoerder van minister De Jonge. De reguliere leeftijdsgroepen werden intussen sneller dan verwacht opgeroepen een afspraak te maken, beklemtoont hij. ‘Dat is dan gelukkig de andere kant van het verhaal. De algehele vaart zit er nu goed in.’