Boos Albergen maakt zich op voor bezoek staatssecretaris. ‘Maar ik verwacht niet dat Van der Burg zal inbinden’

Protest in Albergen, afgelopen weekend. Het kabinet dwingt het dorp asielzoekers op te vangen in een hotel. Beeld ANP

Wat valt er te verwachten van het bezoek van de staatssecretaris aan deze gemeente?

‘Vanavond is er een openbare raadsvergadering. Van der Burg komt uitleg geven over het kabinetsbesluit om een asielzoekerscentrum te vestigen in een hotel in Albergen, in de gemeente Tubbergen. Dat moet plek bieden aan zo’n driehonderd asielzoekers. Dit is voor het eerst dat het kabinet de wil van de gemeente heeft overruled. Maar Tubbergen acht de locatie niet geschikt en vindt driehonderd asielzoekers te veel op een dorp van drieduizend inwoners. Ze voelen zich overrompeld.

‘De staatssecretaris zal waarschijnlijk een luisterend oor bieden en uitleggen waarom hij echt geen andere oplossing ziet. Hij heeft al eerder uitgelegd dat hij op basis van vrijwilligheid onvoldoende opvangplaatsen geregeld krijgt. Het is denk ik onwaarschijnlijk dat hij zal inbinden, want als je zo’n besluit neemt weet je dat er weerstand komt. Hoogstens zal hij het aantal asielzoekers dat er komt wat terugschroeven.’

Was het niet mogelijk de gemeente wat minder te overrompelen?

‘Het valt goed te begrijpen dat ze zich in Tubbergen overvallen voelen. Aan de andere kant: zodra duidelijk werd dat er een azc in het hotel zou komen, vorige week, zeiden bewoners het op te willen kopen om de komst van de asielzoekers te verhinderen. Die reactie toont volgens Van der Burg waarom het niet mogelijk is de locatie eerst voor te leggen. Zo kochten rijke inwoners van Vught eind jaren negentig een internaat op om de komst van een asielzoekerscentrum te voorkomen.

‘Van der Burg heeft herhaaldelijk gezegd dat hij het vreselijk vindt dwang toe te passen. Maar hij ziet elke dag de beelden van aanmeldcentrum Ter Apel. Vannacht sliepen daar opnieuw vierhonderd mensen buiten. Ondertussen vangt tweederde van de gemeenten nog helemaal geen asielzoekers op.

‘De zaak heeft ook een ironische kant. Gemeenten vragen het Rijk al tijden om de regie te pakken en de asielproblematiek niet aan de lokale politiek over te laten. Nu doet Van der Burg dat in feite door dwang toe te passen, en is het ook niet goed. Hij kan geen kant op.’

In het hele land zijn lokale afdelingen van de VVD, de partij van de staatssecretaris, in het geweer gekomen tegen dwang bij de opvang van asielzoekers. Wat is hún oplossing voor de asielcrisis?

‘Zij willen de asielinstroom beperken. Het woord asielstop valt telkens. Alleen is dat helemaal geen reële optie, want Nederland is gebonden aan het VN-mensenrechtenverdrag en allerlei Europese afspraken over migratie. Daarnaast heeft Nederland open grenzen, er ligt geen water omheen zoals bij Groot-Brittannië.

‘Tegelijkertijd is het ook weer niet zo vreemd dat VVD’ers om een streng asielbeleid vragen, want de VVD belooft dat zelf telkens. Van der Burg zit dus tussen twee vuren: aan de ene kant gemeenten die niet mee willen werken, aan de andere kant zijn eigen partij die een strenger migratiebeleid van hem eist terwijl hij dat niet kan leveren. Ik geef het hem te doen.’

De aantallen mensen die ’s nachts buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel bivakkeren zijn de laatste weken verder toegenomen. Hoe komt dat?

‘Er is hard gewerkt door gemeenten en sporthallen om tijdelijke opvang te organiseren, maar volgens mij is de grens van de crisisnoodopvang bereikt. Er waren iets meer dan vijfduizend van dit soort plekken nodig, nu wordt het dubbele alweer gevraagd. Ter Apel is de flessenhals waar je de hele keten verstopt ziet raken. Dat de rek eruit lijkt, verhoogt voor het kabinet de noodzaak om nieuwe reguliere asielzoekerscentra te vestigen.’

De Telegraaf meldt op basis van ingewijden dat de VVD in het kabinet zou pleiten om het aantal nareizigers in te perken en migranten uit veilige landen sneller terug te sturen. Kan dat iets bijdragen?

‘In hoeverre het mogelijk is om het aantal nareizigers in te perken kan ik moeilijk beoordelen, maar ook dat is een vastgelegd mensenrecht. Maar met de veiligelanders zit iedereen al jaren in zijn maag, zij zorgen het vaakst voor overlast. Gisteren sprak ik nog de VVD-fractievoorzitter van Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, en die zei: we hebben tweeduizend asielzoekers in het dorp, en van 1950 hebben we geen last. Met die andere vijftig doelde hij op migranten uit veilige landen die, in zijn woorden, als ‘hooligans’ onveilige situaties creëren.

‘Maar landen als Marokko en Algerije nemen ze gewoon niet terug. Dat weten ze bij de VVD ook wel. Er wordt ook al langer gesproken over een afzonderlijke opvang voor veiligelanders, met meer vrijheidsbeperkingen. Maar ja, welke gemeente steekt zijn vinger daarvoor op?’