Boodschappen in je zak en zo de supermarkt uitlopen – sensoren regelen de betaling

De Aldi aan de Lange Viestraat in Utrecht. Aan het plafond hangen scanners. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De 74-jarige Jan Minnaard, een keurige Utrechter, komt uit de Aldi op de Lange Viestraat in Utrecht gelopen. De fles wijn en moot zalm die hij normaal bij de kassa zou afrekenen, nam hij vandaag mee zonder langs een kassa te gaan. ‘Ik heb mijn vrouw straks een hoop te vertellen.’

Toch heeft Minnaard betaald. Hij is gevolgd door 475 camera’s, tal van sensoren en heel veel kunstmatige intelligentie. In de nieuwste, hypermoderne winkel van Aldi wordt elke stap van elke klant gevolgd, net als elke greep in de schappen. In de eerste kassaloze winkel die Aldi woensdag opende in Utrecht wordt het verschuldigde bedrag dankzij de technologie automatisch afgeschreven wanneer de klant de winkel verlaat.

‘Onbezorgd en zonder inpakstress winkelen’, noemt een woordvoerder het, die verwacht dat boodschappen doen hierdoor veel aangenamer wordt. Om privacy hoeft de klant zich geen zorgen te maken, omdat er niet aan persoonlijke identificatie wordt gedaan. ‘In het systeem krijgen alle klanten na het inchecken met hun qr-code een symbool. Ik ben nu bijvoorbeeld een rondje.’ Dat rondje wordt net als de producten door de camera’s en sensoren gevolgd. Zo weet het systeem bij het uitchecken precies wat er betaald moet worden. De kassabon krijgt de klant even later per mail.

Nieuwsgierige buurtbewoners

Klanten van de Aldi kunnen voorlopig alleen in Utrecht en Londen terecht voor een kassaloze ervaring. ‘We hebben nu vooral veel bezoekers nodig om het concept op grote schaal te testen en te kijken wat dit doet met de klantervaring, het personeel en de logistieke keten’, stelt Aldi. Daarna pas wil het bedrijf naar mogelijke vervolgstappen kijken.

Woensdagochtend zijn het vooral nieuwsgierige buurtbewoners die de kassavrije winkel komen testen. Met wat opstarthulp van de aanwezige medewerkers kan het ontdekken van de winkel beginnen. Op het non-food assortiment na ligt er zo’n beetje alles wat ook in de ‘normale’ Aldi ligt. Een rijpe avocado gevonden? Hup, in het mandje. Toch liever een zak chips? Geen probleem, want een product dat wordt teruggelegd wordt automatisch weer van het lijstje geschrapt. Alcoholische dranken kunnen ook zo de tas in, al moet de klant daarvoor naar een afgezonderd ‘winkeltje’ waar medewerkers controleren op leeftijd.

Voor buurtbewoner Heleen de Groot (65) voelde het een beetje als stelen. Haar bezoek verliep zo goed als vlekkeloos. ‘Alleen de bon moet ik nog binnenkrijgen. Ik heb enkel vuilniszakken gekocht, maar ik ben wel benieuwd of teruggelegde spullen niet opeens toch zijn afgerekend.’ Handig vindt ze het systeem zeker, of ze terugkomt, weet ze nog niet.

Helemaal nieuw is het concept niet. Aldi is geïnspireerd door techgigant Amazon, dat in de Verenigde Staten tientallen onbemande winkels heeft. In Nederland introduceerde Albert Heijn in 2019 een proefwinkel met soortgelijke technologie. Daar bleef het bij.

Haken en ogen

‘We hebben vooralsnog geen plannen om een volledig digitale winkel te openen’, laat een woordvoerder weten. Hoewel Albert Heijn nog altijd onderzoek doet naar bepaalde ‘elementen’ van de proefwinkel, is de technologie als geheel ‘niet schaalbaar genoeg’. Bovendien ziet de supermarktketen bij klanten geen behoefte aan een volledig kassaloze winkel, zeker nu de vele zelfscankassa’s het winkelproces al versnellen.

Ook bij de Aldi in Utrecht blijken op de eerste dag nog wat haken en ogen aan het systeem te zitten. Wie naar binnen wil, moet eerst een app downloaden, een account aanmaken en betaalgegevens toevoegen. ‘Ik ben inmiddels 88 accounts en wachtwoorden verder’, lacht Minnaard. Bovendien kunnen alleen houders van een creditcard hier winkelen. ‘Het systeem laat alleen Visa en Mastercard toe, maar we onderzoeken andere betaalmogelijkheden’, meldt Aldi.

Voor sommige bezoekers is het nog even puzzelen bij het in- en uitchecken. Waar moeten klanten bijvoorbeeld de spullen uit hun winkelmandje overplaatsen naar de boodschappentas nu er geen kassaband meer is? Beveiliger Mustafa schiet te hulp. ‘Die kan je gewoon meteen in de boodschappentas doen hè’, lacht hij. ‘Het is nog even schakelen.’ De winkelmandjes worden diezelfde ochtend nog weggehaald, ‘omdat ze overbodig zijn’.

Gezicht in de winkel

Toch blijft het onwennig. ‘Mensen vinden het leuk, maar ze hebben inderdaad ook een beetje het idee dat ze stelen’, vertelt Mustafa. Hij is docent in het voortgezet onderwijs, maar vandaag werkzaam in de hypermoderne Aldi-winkel, want ‘in de vakantie doe ik af en toe andere leuke klussen’. Eigenlijk is een beveiliger als hij helemaal niet meer nodig. ‘De camera’s zien alles wat mensen in hun zak stoppen, maar het is wel fijn voor klanten om een gezicht te zien in de winkel.’

Naast Mustafa lopen vandaag nog een hoop andere medewerkers rond om de klanten wegwijs te maken, te helpen bij het installeren van de app en om − nog handmatig − de schappen te vullen. ‘De medewerkers hebben nu meer tijd voor andere zaken, zoals het helpen van klanten’, zegt de woordvoerder. Volledig onbemand zullen kassaloze winkels niet worden.

Helemaal kassaloos? Geheel in stijl met de andere technologische hoogstandjes in het winkelfiliaal blijkt er toch nog een kleine toonbank verstopt te zitten. Die komt indien nodig op futuristische wijze omhoog uit het marmeren tafelblad. ‘Voor noodgevallen’, legt een medewerker uit, enigszins betrapt. ‘Handig als het systeem bijvoorbeeld uitvalt of als iemand iets komt retourneren na een winkelbezoek.’ De eenzame kassa verdwijnt snel weer onder het marmeren tafelblad.