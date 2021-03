Bonusfeest bij flitshandelaar Flow Traders door corona: 7,7 miljoen voor de top, 5 ton voor werknemers

Topman Dennis Dijkstra van flitshandelaar Flow Traders. Beeld Bloomberg via Getty Images

Dat blijkt uit het jaarverslag van Flow Traders dat vrijdag is verschenen. Het bedrijf verdient zijn geld met het via krachtige computers razendsnel handelen op de beurzen waarbij van kleine prijsverschillen wordt geprofiteerd. Zulke flitshandel heeft baat bij onrust op de financiële markten en die was er door corona volop. Terwijl grote delen van de economie vorig jaar noodgedwongen stil lagen, explodeerde de operationele winst bij Flow Traders van 64,2 naar 572,3 miljoen euro.

Topman Dennis Dijkstra kreeg daardoor een bonus van 7,7 miljoen euro, net als bestuurder Folkert Joling. Volgens Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers als pensioenfondsen, behoren deze bonussen tot de hoogste die tot nu toe uitgekeerd zijn bij een Nederlands bedrijf.

De bonussen zijn bij Flow Traders rechtstreeks gekoppeld aan de operationele winst. Aandeelhouders waarschuwden het bedrijf vorig jaar juni al na een recordkwartaal dat die koppeling kan leiden tot extreme bedragen. Bij andere bedrijven is de bonus gekoppeld aan het vaste salaris, waardoor de uitschieters minder groot zijn. Vanwege het risico van zeer hoge bonussen stemden de aandeelhouders vorig jaar tegen de beloningsplannen van Flow Traders.

Lage vaste salarissen

Niettemin deelt het bedrijf toch vele miljoenen uit. Flow Traders verwijst naar de beloningsfilosofie: lage vaste salarissen voor de top (96 duizend euro) en hoge bonussen bij goede prestaties. Het bedrijf wijst er verder op dat ook aandeelhouders en werknemers meeprofiteren. De 554 werknemers mochten een bonuspot verdelen van 256,5 miljoen euro. Dat leverde ruim vijf ton per persoon op, tegen 337 duizend euro een jaar eerder. Inclusief het management kregen 66 werknemers over vorig jaar een bonus van een miljoen of meer.

Flow Traders verwijst in het beloningsverslag nog naar de pandemie. Volgens de flitshandelaar had het miljoenenfeest nog veel groter kunnen zijn als de bonuspot voor de top niet beperkt was.

De flitshandelaar spreekt van een ‘ongekende menselijke tragedie’. ‘In zo’n jaar is het zaak terughoudend te zijn met de beloning voor de top en niet uit de pas te lopen van de maatschappelijke context.’ De maximale bonuspot voor het management is daarom gehalveerd, zegt Flow Traders.

Gebaar naar maatschappij

Bovendien wordt er als gebaar naar de maatschappij 8,5 miljoen euro gestopt in de nieuw opgerichte Flow Traders Foundation, die goede doelen steunt op het gebied van gezondheid en welzijn. Bestuurders, werknemers en oud-werknemers doneren in totaal 2,5 miljoen euro.

Flow Traders stelt na het miljoenenfeest over 2020 nu voor de bonuspot te beperken tot 35 procent van de operationele winst, in plaats van de huidige 40 procent. Het is de vraag of aandeelhouders dat voldoende vinden. Doordat de werkvloer meedeelde in de bonussen, blijft de loonkloof bij de flitshandelaar relatief beperkt, tot 15,1. Bij Ahold Delhaize verdiende topman Frans Muller vorig jaar 122 keer meer dan de gemiddelde werknemer, bleek vorige week.