Bontenbal wil een fatsoenlijk land: ‘Nederland is klaar met het cynisme en de zwartmakerij’

Henri Bontenbal is voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van CDA. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Bontenbal werd maandag door zijn partij voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker. De verenigingsraad stemde unaniem voor zijn kandidatuur. Tegenkandidaten kunnen zich nog melden in de komende tien dagen, maar staan dus bij voorbaat op grote achterstand. In de verenigingsraad zijn alle provinciale en lokale afdelingen vertegenwoordigd.

Een van de veelgenoemde andere kandidaten was het Tweede Kamerlid Derk Boswijk. Die had zich inderdaad gemeld, liet hij maandag weten via de sociale media, maar schaart zich nu achter Bontenbal: ‘Voor mij stond én staat voorop dat de lijst getrokken moet worden door iemand met nieuwe energie. Henri heeft dat zonder twijfel!’

Over de auteur

Raoul du Pré is chef van de politieke redactie van de Volkskrant. Hij schrijft sinds 1999 over de nationale politiek.

Rotterdammer Bontenbal (1982) werd twee jaar geleden Tweede Kamerlid. Hij studeerde natuurkunde in Leiden, runde een milieu- en energieadviesbureau en was al jarenlang medewerker van de Kamerfractie. Hij heeft nu nog drie maanden de tijd om te werken aan zijn naamsbekendheid en zich teweer te stellen tegen naaste concurrenten als de BoerBurgerBeweging en – waarschijnlijk – de partij van Pieter Omtzigt. Beide bewegingen hebben hun wortels in het CDA.

In zijn korte toespraak maakte Bontenbal maandag duidelijk dat hij zijn boodschap vooral zoekt in het streven naar gedeelde waarden en normen, in de traditie van succesvolle voorgangers als Dries van Agt en Jan Peter Balkenende. Hij zegt een 'fatsoenlijk land’ te willen, waarin mensen naar elkaar omkijken. ‘De juf die tien minuten extra tijd besteedt aan het kind dat moeilijk meekomt. De agent die net wat langer doorvraagt bij een gezin met problemen. De verpleegkundige die luistert naar het levensverhaal van de oude man. De buurtvaders, de brandweermannen, de straatcoaches, mantelzorgers en de buurvrouw die een oogje in het zeil houdt op de kinderen van hiernaast – dat zijn de helden van nu.’

Het CDA van Bontenbal is als partij ‘sociaal en conservatief’. Een partij met ‘een eerlijk en hoopvol verhaal over gemeenschapszin, over waarden en normen en fatsoen, over solidariteit en verantwoordelijkheid’.

Zijn streven naar fatsoen hoopt hij ook door te trekken naar de komende campagne. ‘Nederland is klaar met het cynisme, de zwartmakerij en ander Haags gedoe. Dit moet een campagne worden zonder gescheld en geschreeuw, een campagne op basis van de inhoud. Niemand wordt groter door op een ander te gaan staan.’