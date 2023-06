Bonte coalitie in Overijssel is het eens over grootste thema’s en nadert akkoord

De coalitieonderhandelingen in Overijssel tussen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP zijn in de afrondende fase aanbeland. Dat zegt formateur Wout Wagenmans tegen RTV Oost. ‘We liggen op schema, voor 12 juli willen we dat het akkoord er ligt.’ Op die dag begint het zomerreces voor de Statenleden.

Overijssel is een grote landbouwprovincie, dus stikstof en natuur waren ongetwijfeld heikele thema’s in de formatie. Dat BBB besloot te onderhandelen met PvdA en GroenLinks, die pleiten voor een ambitieuzer stikstofbeleid, zal de onderhandelingen niet makkelijker hebben gemaakt. Maar Wagenmans meldt dat er over de grootste thema’s inmiddels overeenstemming is bereikt. ‘We hebben nog een paar onderwerpen waar we het over moeten hebben.’

De kans dat de onderhandelingen klappen, lijkt volgens RTV Oost elke dag kleiner. ‘Deze of volgende week zal het er nog niet zijn’, zegt Wagenmans over het coalitieakkoord. ‘We willen voor het zomerreces klaar zijn en dat lijkt te lukken. Elke partij wil natuurlijk iets van zichzelf terugzien in het akkoord, dat is logisch.’

Overijssel voegt zich bij de provincies Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland, waar een akkoord eveneens aanstaande is. In Flevoland is er inmiddels witte rook, en volgt de presentatie van het akkoord vrijdag. In Limburg en Gelderland is het nieuwe provinciebestuur reeds gepresenteerd. De Friese formateur Oebele Brouwer schreef gisteren in een brief aan Provinciale Staten dat de formatie daar langer duurt dan verwacht, maar dat de ambitie nog steeds is om voor 12 juli een akkoord te presenteren. Ook in Groningen, Noord-Holland en Utrecht laat een akkoord voorlopig nog op zich wachten.

Maarten Albers

Lees ook: Hoe het CDA in het bolwerk Overijssel buitenspel kwam te staan