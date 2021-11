Bont politiek front dringt aan op meer spoed met boostervaccinatie

Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Samen stellen JA21, SP, GroenLinks, Volt, Pieter Omtzigt en Liane den Haan (voorheen 50Plus) dinsdag een serie vragen aan minister De Jonge van Volksgezondheid. De fracties vragen zich af waarom Nederland pas in december wil beginnen met het geven van de boosterprik aan alle ouderen in Nederland. Ook de PVV en Bij1 delen die verwondering, evenals de samenwerkende verpleeghuizen en de seniorenorganisatie KBO-PCOB.

‘Heeft u kennis genomen van het positieve effect op de epidemie van boostervaccinaties via reductie van zowel stijging in besmettingen als ziekenhuis- en ic-opnames in Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk?’, vragen de fracties gezamelijk aan De Jonge.

Ook willen ze weten waar de Nederlandse vertraging door veroorzaakt wordt. ‘Klopt het dat er eind oktober meer dan 4,5 miljoen Pfizer-vaccins op voorraad waren, zodat het aantal vaccins onder geen beding de beperkende factor is voor een eventuele onmiddellijke uitrol van een vrijwillige boostercampagne?’

Binnen 48 uur

De partijen zelf zouden liefst binnen 48 uur beginnen met vaccineren. ‘Er is een duidelijke toename van gevaccineerde ouderen in de ziekenhuizen’, aldus JA21-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij. ‘Dit houdt waarschijnlijk verband met afnemende effectiviteit van de vaccins, zoals nu in meerdere studies naar voren komt. In onder andere Israël was al binnen twee weken een grote extra bescherming te zien door boostervaccinaties. Dan kan het voor deze golf nog het verschil maken en moeten we hier zo snel mogelijk mee starten.’

Het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt sluit zich daarbij aan. ‘Als het goed is, loopt een regering een stapje voor op de bevolking. Nu sloft de regering er steeds achteraan. Daarbij zegt Nederland dat het andere EU-landen volgt, maar landen als Frankrijk, België, Denemarken, Zweden zijn al maanden bezig. Maanden hè, niet een dagje ofzo.’

Omtzigt verbaast zich er ook over dat de organisatie van de boostercampagne niet allang klaar lag, maar kennelijk nu nog moet worden opgebouwd. ‘Wij wachten nog steeds op een middellange-termijnstrategie van het kabinet. Het lijkt nog steeds alsof er elke twee weken opnieuw moet worden besloten wat er moet gebeuren. Dat was voorstelbaar in het begin van de pandemie, maar nu niet meer.’

Veel andere landen in de EU maakten al in de zomer bekend dat ze een extra vaccinatieronde zouden gaan organiseren. Nederland deed dat pas vorige week, na een advies van de Gezondheidsraad. Dat advies drong niet aan op grote spoed. De bescherming tegen ernstige ziekte is voor gevaccineerden ‘nog steeds heel goed’, benadrukte voorzitter Bart-Jan Kullberg tijdens een toelichting. Dat is sindsdien ook het standpunt van De Jonge, die denkt nog zo’n drie weken nodig te hebben om de organisatie op touw te zetten.

In totaal komen in Nederland zo’n 4,5 miljoen mensen komende winter aanmerking voor de derde prik, Nederland heeft nog bijna 10 miljoen vaccins van Pfizer en Moderna op voorraad. De eerste groep, 80-plussers, zijn vanaf december aan de beurt, daarna komen andere 60-plussers.