‘Bonkende’ geluiden gehoord tijdens zoektocht naar vermiste onderzeeër bij wrak van Titanic

Een ongedateerde foto van onderzeeër Titan van bedrijf OceanGate Expeditions. Beeld REUTERS

De Amerikaanse kustwacht schat dat de vijf passagiers, als ze nog in leven zijn, voor nog ‘ongeveer veertig uur’ aan zuurstof hebben. Dat zei kustwacht-kapitein Jamie Frederick dinsdagavond tijdens een persconferentie. Inmiddels is daar minder dan veertig uur van over. Volgens het bedrijf OceanGate Expeditions, dat de reis naar het gezonken cruiseschip organiseerde, was er voor 96 uur zuurstof aan boord toen de duik zondag werd ingezet.

De VS hebben twee schepen naar het gebied gestuurd waar wordt gezocht naar de Titan. Ook Canada stuurt hulp, zo maakte het Canadese ministerie van Defensie bekend. Een marineschip met een medisch team en een decompressiecabine aan boord en een boot van de kustwacht zijn onderweg.

De zoektocht bleef de afgelopen dagen grotendeels beperkt tot het wateroppervlak, maar daar kwam dinsdag verandering in. Op de derde dag van de operatie arriveerde een commercieel schip in het gebied waar de onderzeeër voor het laatst werd gezien. Dit schip beschikt over op afstand bestuurbare onderwatervoertuigen, waarmee gerichter kan worden gezocht dan met de sonarboeien die tot nu toe werden ingezet.

Er zou inmiddels ‘gebonk’ zijn gehoord tijdens de zoektocht naar de duikboot, met tussenpozen van steeds een halfuur. Dat meldt de Amerikaanse omroep CNN op basis van een interne memo van de Amerikaanse overheid. Dat gebonk was na vier uur nog te horen. Onduidelijk is wanneer de geluiden werden gehoord, al duiden die er volgens de memo wel op dat ‘hoop op overlevenden’ gerechtvaardigd is.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

‘We hebben de hele nacht doorgewerkt met een brede groep aan partners om alle mogelijkheden in te zetten om onze capaciteit te verhogen’, zei regionale kustwachtcommandant John Mauger eerder op dinsdag tegen de Amerikaanse omroep CNN. Doel is om zo diep mogelijk te zoeken in het gebied waar de onderzeeër vermoedelijk actief was en tegelijkertijd het wateroppervlak in het vizier te houden. Mogelijk lukt het de duikboot zelf om aan het oppervlak te komen, maar beschikt het niet meer over communicatiemiddelen.

Frankrijk stuurt duikrobot

‘Het is een afgelegen gebied en het is een uitdaging om in dat gebied te zoeken’, zei Mauger eerder over de zoektocht op en in de Atlantische Oceaan. De laatst bekende locatie van de onderzeeër ligt op zo’n 700 kilometer van St. John’s, de grootste stad op het Canadese eiland Newfoundland. Amerikaanse en Canadese vliegtuigen hebben een gebied ‘ter grootte van Connecticut’ afgespeurd op zoek naar tekenen van de vermiste boot.

Beeld

Frankrijk maakte dinsdag bekend een schip met een diepzee-duikrobot te sturen om te assisteren bij de zoektocht. Het onderwijsministerie heeft de robot, die normaal voor onderzoek wordt gebruikt, beschikbaar gesteld. Naar verwachting is het schip woensdag rond 8 uur ’s avonds ter plaatse.

‘Mr. Titanic’ aan boord

Een van de passagiers van de vermiste onderzeeër is de Fransman Paul-Henri Nargeolet. De 77-jarige marineduiker, ook wel ‘Mr. Titanic’ genoemd, maakte in 1987 deel uit van de eerste onderzoeksexpeditie naar het beroemde scheepswrak.

Een bekende Britse miljardair en ontdekkingsreiziger genaamd Hamish Harding is ook aan boord van de Titan-onderzeeër. De 58-jarige Harding is de oprichter van het bedrijf Action Aviation, dat actief is in de luchtvaartindustrie. Andere passagiers zijn twee leden van een bekende en rijke Pakistaans-Britse zakenfamilie, Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Sulaiman (19). De vijfde opvarende is de baas van OceanGate zelf, Stockton Rush.

Harding zei in een interview dat hij in 2021 gaf, dat hij er tijdens reisjes naar de diepzee niet op rekent gered te worden, mocht er iets misgaan. ‘Als er iets fout gaat, kom je niet terug’, zei hij tegen het Indische blad The Week na afloop van een expeditie naar de Marianentrog, die 11 kilometer diep is.

Afdalen naar 3.800 meter diepte

Het is niet duidelijk waardoor de 6,5 meter lange onderzeeër zondag in de problemen kwam. OceanGate Expeditions sloeg alarm omdat het geen contact meer met de boot kon krijgen. Volgens het bedrijf waren ze toen al bijna twee uur bezig met de afdaling van het wateroppervlak naar de 3,8 kilometer diepte van het wrak.

Eerdere expedities duurden zo’n tien uur en verliepen zonder problemen. Voor zo’n 228 duizend euro vervoert OceanGate belangstellende toeristen en wetenschappers per schip naar de locatie van het wrak, waar ze overstappen op de Titan-onderzeeër voor een duik van zes tot acht uur om de restanten van dichtbij te bekijken.

OceanGate was voorafgaand aan de expeditie door experts binnen én buiten het bedrijf gewaarschuwd voor ‘catastrofale’ problemen, aldus The New York Times. Al in 2018 werd aan de bel getrokken over de Titan omdat het voertuig onvoldoende getest was voor gebruik op grote diepte. Het kwam zelfs tot een brief aan de CEO van het bedrijf, Stockton Rush, van onder meer oceanografen die waarschuwden voor de ‘experimentele’ aanpak van het bedrijf.

‘Ernstige veiligheidsrisico’s’

De voormalige directeur maritieme operaties van OceanGate werd in 2018 ontslagen nadat hij zijn bezorgdheid had geuit over de veiligheid van de passagiers. Dat blijkt uit gerechtsdocumenten uit dat jaar. David Lochridge, een Schotse duikbootbestuurder en duiker, werkte sinds 2015 voor OceanGate. In een aanklacht tegen zijn voormalige werkgever stelde hij in januari 2018 te zijn ontslagen nadat hij ‘ernstige veiligheidsrisico’s’ had aangekaart.

De Titanic zonk in 1912 op zijn allereerste reis van Southampton naar New York na aanvaring met een ijsschots. Daarbij kwamen naar schatting vijftienhonderd mensen om het leven. De wrakstukken van het Britse passagiersschip werden pas in 1985 gevonden.