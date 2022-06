Bondskanselier Scholz verrast in Kyiv en roept op tot EU-kandidaatlidmaatschap voor Oekraïne

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (rechts) bezoekt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kyiv. Beeld Sergei Supinsky / AFP

De ‘beledigde leverworst’ is in Kyiv. Het had donderdag zomaar een tweet kunnen zijn van de uitgesproken Oekraïense ambassadeur in Berlijn, Andriy Melnyk. De man is de plaaggeest van de Duitse politiek, en van bondskanselier Olaf Scholz in het bijzonder. Eerder dit jaar weigerde Oekraïne de Duitse president te ontvangen, een ongekend diplomatisch affront. Toen bondskanselier Olaf Scholz zich daarover ontstemd toonde, deed ambassadeur Melnyk er nog een schepje bovenop: Scholz gedroeg zich als een ‘beledigde leverworst’.

Inmiddels is de Duitse president in Kyiv op bezoek geweest. Scholz volgde donderdag, en met hem de Italiaanse premier Mario Draghi en de Franse president Emmanuel Macron. Drie regeringschefs van drie grote Europese landen die hun steun komen tonen, dat is belangrijk, zei Scholz zelf. Bovendien belooft Duitsland, na lang aarzelen, de afgelopen weken eindelijk zware wapens aan Oekraïne: artillerie, zwaar luchtafweergeschut, en zelfs drie geavanceerde raketsystemen. Die laatste leverden tot nu toe alleen de VS en Groot-Brittannië.

In Kyiv had Scholz zelfs nóg een verrassing in petto: Duitsland ondersteunt het kandidaat-lidmaatschap van de EU voor Oekraïne, iets waarover Scholz eerder nog twijfels uitte. Ook Frankrijk stemt nu voor, Italië was al langer pleitbezorger. De EU-commissie brengt hierover vrijdag haar advies uit, en volgende week beslissen de lidstaten.

Maar als het patroon van de afgelopen maanden enige voorspellende waarde heeft voor de toekomst, is hiermee de Duits-Oekraïense kou nog niet uit de lucht. In de aanloop naar Scholz’ bezoek twitterde ambassadeur Melnyk, ongefilterd doorgeefluik van het sentiment in Kyiv, alvast de volgende Oekraïense klacht. Deze keer verspreidde hij een opinieartikel uit de Süddeutsche Zeitung, waarin de auteur betoogde dat Duitsland te weinig deed om Oekraïne te helpen.

‘Veel te weinig’, aldus Melnyk. ‘We hebben dringend ZWARE wapens nodig. De Oekraïners hopen dat de bondskanselier niet met lege handen naar Kyiv komt.’

Viel zu wenig. Wir brauchen dringend SCHWERE Waffen. Die Ukrainer hoffen, dass der @Bundeskanzler nicht mit leeren Händen nach Kyjiw kommt@SZ https://t.co/04yp8MK83G pic.twitter.com/KtnQpKJYi5 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 15 juni 2022

Want potverdorie wat duurt het allemaal lang met Duitsland. Dat is, vrij vertaald, het sentiment in Kyiv de afgelopen maanden. Lang heerste datzelfde gevoel ook daarbuiten, bij de VS en Europese bondgenoten van Duitsland. Berlijn aarzelde over wapenleveringen, trapte op de rem bij energiesancties, en waarschuwde dat een Oekraïens pad naar EU-lidmaatschap ‘geen kwestie van een paar maanden of jaren’ was. ‘Er zijn geen binnendoorweggetjes’, aldus Scholz tijdens een parlementsdebat in mei.

Dralen en draaien

Sinds de Russische invasie van Oekraïne is het patroon in Duitsland: bijdraaien, aarzelen, terugdraaien, en weer bijdraaien. In de aanloop naar de Oekraïne-oorlog weigerde de Duitse regering wapens te leveren, naar eigen zeggen uit historische terughoudendheid zich te mengen in een actief conflict. Wel stuurde Berlijn vijfduizend gevechtshelmen. Oekraïne was woedend. Direct na de Russische invasie besloot Duitsland tot een historische ommekeer in zijn buitenlandbeleid, beloofde 100 miljard euro te investeren in de eigen strijdkrachten, en stuurde sindsdien duizenden lichte, van de schouder afgevuurde antitank- en luchtafweerraketten naar Oekraïne.

De wapens hielpen de Russische opmars naar Kyiv te stoppen, waarna Poetin zijn aandacht verlegde naar de Donbas. Oekraïne vroeg zware wapens om deze grondoorlog aan te kunnen. Duitsland aarzelde. Oekraïne was woedend. Eind april hakte Scholz de knoop door, na een brede oproep vanuit het parlement. Duitsland ging mobiele Gepard-luchtafweersystemen en zware pantserhouwitsers leveren. Onlangs kwamen daar doelzoek-radarsystemen bij, het geavanceerde IRIS-T luchtafweersysteem, en complexe raketsystemen. ‘De terugkeer van Duits leiderschap’, jubelde de Oekraïense presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak op Twitter.

Sindsdien arriveerde er: niets van dat al. Voor de Gepardsystemen blijkt nauwelijks munitie beschikbaar. De pantserhouwitser-artilleriesystemen vereisten uitgebreide training, maar worden binnenkort eindelijk verwacht. De andere systemen komen vermoedelijk pas in de herfst – en wie weet of de Oekraïners zolang standhouden. Ondertussen hamert Oekraïne al maanden op verdergaande eisen, méér en nog zwaardere wapens, die Duitsland tot nu toe weigert te leveren: Marder-gevechtsvoertuigen en Leopard I tanks. En dan meldde Die Welt Am Sonntag ook nog dat zelfs de levering van lichte wapens sinds eind maart grotendeels is opgedroogd.

De vraag is dan ook of Scholz’ beloften en steunbetuigingen de Oekraïners nog kunnen vermurwen. De kanselier beloofde donderdag in Kyiv langdurende financiële en humanitaire steun, ‘en ja, ook wapens, zolang als nodig is voor de onafhankelijkheidsstrijd van Oekraïne’. Maar als zijn toezeggingen niet heel snel concreter worden, is de kans groot dat de Oekraïense ambassadeur in Berlijn de ontdooiende Duits-Oekraïense relatie binnenkort per tweet weer terug de ijskast induwt.