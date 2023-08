Bondskanselier Scholz: uitgesloten dat Duitsland nieuwe kerncentrales bouwt

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz vrijdag tijdens zijn toespraak op een SPD-bijeenkomst in München in aanloop naar de regionale verkiezingen in Beieren op 8 oktober. Beeld Getty Images

‘Wie vraagt om nieuwe kerncentrales, vergeet dat het vijftien jaar duurt om een nieuwe kerncentrale te bouwen en dat dat vijftien tot twintig miljard euro kost’, zei Scholz. ‘Wanneer de kerncentrales aan het eind van de jaren dertig klaar zouden zijn, zouden de elektriciteitsprijzen twee tot drie keer zo hoog zijn als de prijzen van hernieuwbare energie, die tegen die tijd breed uitgerold zullen zijn in Duitsland.’

Na de Russische inval in Oekraïne namen de energieprijzen in Duitsland een hoge vlucht. De christendemocraten van de CDU/CSU, de extreemrechtse AfD en de liberale FDP riepen op om het gebruik van kernenergie te verlengen. Duitsland sloot zijn laatste kerncentrales evenwel in april.

Het land bouwt elektriciteitssnelwegen door het land om hernieuwbare energie van het noorden, waar ze wordt opgewekt, naar gebieden te brengen met een hoog energieverbruik. Volgens Scholz is het lage tempo waarmee de elektriciteitsleidingen in Beieren worden uitgebreid, een van de redenen voor de hoge elektriciteitsprijzen.

‘Als de grote elektriciteitsleidingen van het noorden en het oosten van Duitsland al naar het zuidwesten waren aangelegd, zouden we al lagere elektriciteitsprijzen hebben’, zei Scholz op het campagne-evenement. Hij stelde aan de kaak dat de Beierse deelstaatregering zich verzet had tegen de snelle uitbreiding van de elektriciteitsleidingen.

De kiezers in Beieren stemmen op 8 oktober om een nieuwe deelstaatregering te kiezen.