Bondskanselier Scholz overstag: Duitsland stuurt veertien Leopardtanks naar Oekraïne

Een Leopard 2-tank op de productielijn van wapenfabrikant Krauss-Maffei Wegmann in zuid-Duitsland. Beeld ANP / Redux / The New York Times Syndication

‘Het besluit volgt onze bekende lijn om Oekraïne zo goed mogelijk te steunen’, zei Scholz in een korte verklaring. ‘We handelen in internationale overeenstemming en coördinatie.’

Volgens berichten in Duitse en Amerikaanse media stemde Scholz pas in nadat ook de Verenigde Staten hadden toegezegd dertig Abramstanks aan Oekraïne te leveren. Dit laatste is overigens nog niet door het Witte Huis bevestigd.

Als het klopt krijgt de verguisde bondskanselier uiteindelijk precies wat hij wil. De afgelopen maanden bleef de sociaaldemocraat haast mantra-achtig herhalen dat de Duitse regering alleen bereid was tot het leveren van Leopardtanks indien de VS, de grootste en belangrijkste Navo-partner, soortgelijk modern materieel naar Oekraïne zouden sturen.

De afgelopen maanden probeerden EU-collega’s, maar ook coalitiegenoten (de liberale FDP en de Groenen) Scholz over de streep te trekken, met steeds minder verholen irritatie. Ook de Oekraïense president Zelensky liet zijn teleurstelling in Duitsland herhaaldelijk blijken in toespraken en wees het land op zijn voortrekkersrol binnen de Europese Unie.

Zelfs na woedende commentaren achter gesloten deuren van de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin III – waarover de Süddeutsche Zeitung tijdens de militaire top in Rammstein vorige week berichtte – schijnt Scholz voet bij stuk te hebben gehouden.

Wel zou de bondkanselier tijdens de jongste bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos verschillende Amerikaanse ambtenaren en senatoren hebben proberen te overtuigen van de Duitse zienswijze en hen hebben gevraagd in het Witte Huis aan te dringen op levering van Abramstanks.

Over zijn redenen om niet als eerste met tanks over de brug te komen heeft Scholz zich nooit uitgesproken. Maar het ligt voor de hand dat hij vreest dat de Navo, of Duitsland zelf, met de levering van tanks een directe partij in het conflict met Rusland wordt. De moderne tanks hebben het potentieel om de kansen op het slagveld in het voordeel van Oekraïne te doen keren.

Eerder deze week werd al bekend dat Duitsland instemt met de levering van Leopardtanks die het land heeft verkocht aan andere EU-landen, zoals Polen – dat al dreigde zijn tanks zonder Duitse toestemming naar Oekraïne te brengen.

Hoeveel tanks de Oekraïners de komende tijd uit verschillende Navo-landen geleverd krijgen is nog niet precies te zeggen. Een voorlopige optelsom leidt tot 14 Leopards uit Duitsland, evenveel uit Polen, 4 tot 8 uit Noorwegen, wellicht 18 uit Nederland en een onbekend aantal uit Spanje en Finland. Verder zouden de VS naar verluidt 30 tot 50 Abramstanks leveren en de Britten ten minste 14 Challengers.