Bondskanselier Scholz jaar na invasie: ‘Agressie-oorlog mag niet terugkeren als politiek middel’

Bondskanselier Olaf Scholz op het beeldscherm van een televisiecamera, onder de koepel van de Rijksdag, tijdens zijn toespraak over een jaar oorlog. Beeld AFP

Scholz deed dat in een toespraak tot de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, waarin hij de balans opmaakte van een jaar Duitse steun aan Oekraïne. De bondskanselier zei dat zijn land inmiddels drieduizend Oekraïense militairen heeft opgeleid. Nog eens duizend militairen krijgen momenteel training. Het uiteindelijke doel, meldde het Duitse ministerie van Defensie deze week, is dertigduizend Oekraïense militairen opleiden. ‘Daarmee is ons land een centrale opleidingslocatie voor Oekraïense militairen in Europa’, aldus Scholz.

In het jaar na het begin van de ‘Russische agressieoorlog’, heeft Duitsland ook 14 miljard euro uitgegeven aan militaire, economische en humanitaire steun voor Oekraïne. Onderdeel daarvan, zei Scholz, zijn talloze wapensystemen: gevechtsvoertuigen, geavanceerde raketsystemen, luchtafweer om grote steden mee te beschermen en nu ook tanks.

Er is meer onderweg, zei Scholz: ‘Duitsland handelt vastbesloten, afgewogen, en in nauwe samenwerking met partners. En zo blijft het.’

Bedreiging Europese vredesorde

De Russische agressieoorlog tegen Oekraïne vormt volgens Scholz een bedreiging van de Europese vredesorde waaraan ook Rusland zich heeft gecommitteerd toen het in de Helsinki Akkoorden van de jaren zeventig beloofde de Europese grenzen nooit meer met geweld te verleggen. Europa moet zich daartegen weren, aldus de bondskanselier.

‘Ons nie wieder, nooit meer, betekent dat Russisch imperialisme niet mag zegevieren. De agressie-oorlog mag niet terugkeren als politiek middel. De boodschap van de hele wereld aan Rusland moet zijn: trek je terug uit Oekraïne, en de oorlog is ogenblikkelijk voorbij.’

Scholz benadrukte, meer dan gebruikelijk voor een Duitse leider, de innige internationale samenwerking en brede Duitse politieke steun voor de wapenleveranties aan Oekraïne. Hij bedankte de oppositie in eigen land, de Duitse bevolking en de Europese en transatlantische partners. Hij noemde Nederland meermaals als partner bij de levering van wapensystemen, waaronder de Leopard 1-tank en het pantserhouwitser-artilleriesysteem.

Scholz bedankte India voor het organiseren van de G20, Latijns-Amerikaanse naties voor het steunen van een VN-resolutie die Rusland veroordeelde, en China omdat dit land benadrukt dat Rusland geen nucleaire wapens in mag zetten.

Voor China had hij ook een waarschuwing: geef geen wapens aan een agressor in een Europese territoriale oorlog. Beijing zou overwegen dodelijke drones aan Rusland te verkopen. China wil voorkomen dat een Russische nederlaag westerse strategische belangen al te sterk in de hand speelt.

Langzame militaire opbouw

De boodschap van internationale samenwerking en Duitse eenheid was des te belangrijker, omdat Duitsland vorige week in de greep was van een grote demonstratie tégen wapens voor Oekraïne. De demonstratie werd georganiseerd door het dissidente parlementslid Sahra Wagenknecht van de uiterst linkse partij Die Linke, tegen de wensen van haar eigen partij.

De betogers eisten een directe stop aan de wapenleveranties voor Oekraïne, een staakt-het-vuren, en onderhandelingen met Rusland. Duitse kranten stonden er vol van, omdat Wagenknecht probeert een dwarsverband op te zetten met radicaal- en extreem-rechts in Duitsland. Ook die willen een einde aan steun voor Oekraïne. Uiteindelijk kwamen zaterdag in Berlijn slechts enkele duizenden demonstranten opdagen, en een handjevol rechts-extremisten.

Toch begon Scholz zijn speech met kritiek op de samenkomst en een opsomming van de Duitse, en westerse, zienswijze. ‘We krijgen geen vrede door hier in Berlijn nie wieder Krieg te roepen en tegelijk een einde aan wapensteun te eisen’, zei de bondskanselier. ‘Als Oekraïne ophoudt te vechten, betekent dat geen vrede, maar het einde van Oekraïne. Men kan niet onderhandelen met een wapen tegen de slaap.’

Ook Friedrich Merz, leider van de grootste oppositiepartij CDU, hekelde na Scholz’ speech het ‘de bizarre gemeenschappelijkheid van heel links en heel rechts in een demonstratie waar dader en slachtoffer worden verwisseld’.

Hoongelach over 100 miljard

Vanuit de oppositiebanken klonk hoongelach toen Scholz sprak over het speciale fonds van 100 miljard euro bestemd voor de Duitse strijdkrachten. De slagkracht daarvan wordt niet alleen gehinderd door jaren van onderfinanciering, maar ook door een beruchte bureaucratie. Een jaar nadat Scholz dit fonds aankondigde in zijn nu beroemde Zeitenwende-speech, is nog nauwelijks extra geld daadwerkelijk aangekomen bij de Bundeswehr. Scholz bleef onvermurwbaar: het grootste deel van de geplande militaire investeringsprojecten komt dit jaar op gang.

Voor de goede verstaander was er ook een boodschap, tweemaal, van eenheid in zijn eigen coalitie. Het is geen geheim dat minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (De Groenen) de afgelopen maanden bij bondgenoten als de VS en Groot-Brittannië heeft gelobbyd voor de levering van gevechtstanks aan Oekraïne, tegen de wensen van Scholz in.

Weekblad Die Zeit publiceerde deze maand een vernietigend stuk over de scheuring tussen SPD-kanselier Scholz en Groenen-minister Baerbock. Ze zouden al maanden niet met elkaar gesproken hebben. Scholz bedankte Baerbock voor haar tomeloze inzet ten behoeve van een breed internationaal front tegen Rusland, in de VN en rond de G20 deze week in Delhi.