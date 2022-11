Bondskanselier Scholz bezoekt China als eerste wereldleider sinds corona, en het gaat al snel over economie

Bondskanselier Olaf Scholz en president Xi Jinping vrijdag in Beijing. Beeld Kay Nietfeld / AP

De omstreden aankoop van een belang in een Hamburgse haventerminal vorige week lijkt nog maar een voorproefje van de Duits-Chinese toekomst. De economieën van de landen zullen de komende jaren inniger in elkaar verstrengeld raken, zo concluderen Scholz en Xi na afloop van de topontmoeting in Beijing. De bondskanselier wil de economische betrekkingen ‘verder ontwikkelen’ in plaats van ‘ontkoppelen’, zoals critici voorstellen. De Chinese leider sluit zich daarbij aan: ‘Grote landen met invloed, zoals China en Duitsland, moeten samenwerken om wereldvrede en ontwikkeling te bevorderen.’

Een van de belangrijkste wapenfeiten van de ontmoeting was de Chinese aanschaf voor 17 miljard euro aan vliegtuigen van Airbus, een Europese vliegtuigfabrikant met fabrieken in onder meer Duitsland en Frankrijk.

Koude oorlog

Scholz bracht voor het staatsbezoek meer tijd door in het vliegtuig dan op Chinese bodem. Vanwege de nog altijd strenge coronamaatregelen in China bewogen Scholz en zijn gevolg zich in een bubbel. Na elf uur werden ze verzocht weer te vertrekken. De regeringsleiders schudden geen handen en zaten aan grote tafels op veel meer dan anderhalve meter afstand.

Maar dat was niet de reden dat Scholz’ Chinese tripje in het Westen voor gefronste wenkbrauwen zorgde. Zijn bezoek komt nog geen twee weken nadat Xi zichzelf op het Partijcongres een derde termijn had toegekend. Hij vulde zijn partijtop bovendien met louter vertrouwelingen. Daarmee is hij de machtigste Chinese leider sinds Mao Zedong. De foto’s met de lachende leider van het grootste EU-land kan Xi uitleggen als westerse legitimatie van zijn macht.

In Brussel wordt de onvrede over het ‘naïeve en egoïstische’ bezoek nauwelijks verhuld en ook de Fransen zijn boos dat Scholz een verzoek van Macron negeerde om samen naar China te gaan. De bondskanselier ging eerder deze week in een opiniestuk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung in op de kritiek. Hij stelde dat de Duitse industrie, zeer afhankelijk van Chinese grondstoffen, niet zonder China kan. Bovendien waarschuwde hij, net als zijn voorganger Merkel, dat Europa moet voorkomen door de Verenigde Staten meegevoerd te worden in een koude oorlog met China.

Mensenrechten

Ook in zijn eigen coalitie klonk kritiek. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock van de Groenen drukte haar kanselier in de media op het hart dat de trip vooral zou moeten gaan over het aankaarten van mensenrechten in China, bijvoorbeeld die van de Oeigoeren. Bij aanvang van de ontmoeting zei Scholz dat ‘het goed is om met elkaar te spreken, ook over onderwerpen waar we met verschillende perspectieven naar kijken’.

Maar het belang van dat gespreksonderwerp schoof Xi op de staatstelevisie subtiel terzijde. ‘We dienen de principes van wederzijds respect en het zoeken van gemeenschappelijke gronden in acht te nemen en verschillen terzijde te laten.’