Bondscoach Van Gaal blesseert heup en moet Oranje in rolstoel naar WK leiden

Bizar is bijna een understatement voor de aanloop van Oranje naar de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, dinsdag in de Kuip. Van Gaal zal Oranje vanuit een rolstoel of een ander hulpmiddel naar het WK moeten leiden. Van Gaal kwam zondag na de training in Zeist ten val, toen hij de fiets neerzette bij het hotel. Trainers en spelers fietsen altijd van hotel naar veld, een paar honderd meter verderop.

Van Gaal blesseerde zijn heup en bezocht het ziekenhuis. Een operatie is vooralsnog niet nodig. De kwetsuur zal vanzelf moeten herstellen. En dus ontstond consternatie toen een verslaggever van het AD een half uur voor de training kond deed van het nieuws en camera’s en fotografen zich in slagorde opstelden om de komst van Van Gaal vast te leggen. Eerst verschenen de assistenten Danny Blind en Frans Hoek, daarna andere begeleiders en de spelersgroep, de meesten met strakke gezichten, sommigen soepel fietsend met losse handen.

Materiaalkar

Het wachten was op Van Gaal, die rond 11.40 uur het terrein opreed in een materiaalkar. Hij werd bestuurd door Henk Fraser. Die parkeerde hem midden op het veld, zodat assistent-trainer Danny Blind af en toe overleg kon voeren. Hoe dat precies ging, is onduidelijk, want alleen het eerst deel van de training was openbaar.

De Noorse pers, massaal aanwezig, reageerde uitgelaten en met ongeloof. Van Gaal zal de persconferentie later deze dag geven vanaf een scherm, omdat het podium waarop hij normaliter plaatsneemt niet te beklimmen is. Aanvoerder Virgil van Dijk is wel lijfelijk aanwezig.

Van Gaal is eerder aan een heup geopereerd. In 2007 volgde hij al eens een wedstrijd van zijn club AZ vanuit een skybox, nadat hij zijn enkel en kuit had gebroken. Dat gebeurde toen hij zich te buiten ging aan een poging het lastige atletiekonderdeel polsstokhoogspringen te bedrijven.

Van Gaal zal dinsdag de wedstrijd tegen Noorwegen in de lege Kuip volgen. Op welke manier hij bij de bank arriveert en hoe hij zal coachen, is nog onduidelijk, vanwege allerlei trappen. Nederland moet minimaal gelijkspelen om het WK te halen.