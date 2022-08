Bondscoach Mark Parsons weg bij Oranjevrouwen: ‘De lat ligt hoog. We willen meedoen voor de prijzen’

Mark Parsons en Victoria Pelova na afloop van de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk. Beeld ANP

De KNVB maakte het vertrek van Parsons woensdagochtend bekend. Uit gesprekken met diverse partijen bleek volgens de bond ‘dat er te weinig vertrouwen bestaat dat onder de huidige leiding de ambities worden waargemaakt’. De uitschakeling in de kwartfinale was een grote teleurstelling voor Oranje en ook vanuit de spelers klonk er onvrede.

‘In aanloop naar en op het EK vielen zowel het vertoonde spel als de resultaten tegen en dat kunnen we ons niet veroorloven’, zegt KNVB-directeur vrouwenvoetbal Jan Dirk van der Zee in een verklaring. ‘De lat ligt hoog. Nederland was titelverdediger en ook finalist op het laatste WK. We willen meedoen voor de prijzen.’

Onder Parsons’ voorganger Sarina Wiegman bereikten de Nederlandse voetbalvrouwen met het Europees kampioenschap en de finale van het WK grote hoogten. Parsons moest de basis leggen voor nieuwe successen, maar wist daar niet in te slagen. Wel heeft hij volgens Van der Zee nieuwe talenten ontdekt en een kans gegeven, waar de KNVB hem dankbaar voor is.

Coachingstijl

In een interview met de Volkskrant tijdens het EK vertelde speler Jill Roord dat de groep flink moest wennen aan de coachingstijl van Parsons. ‘Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af. Ik ook’, zei ze. ‘Soms denk ik: was hier een bespreking voor nodig en zo lang? Maar hij is aan het leren, het wordt beter.’

Tijd om verder te leren krijgt Parsons dus niet. De KNVB wil op zeer korte termijn een nieuwe bondscoach vinden onder wiens leiding de Oranjevrouwen begin september verdergaan met de WK-kwalificatie. Dan wacht de belangrijke wedstrijd tegen IJsland, dat met twee punten achterstand maar een wedstrijd minder gespeeld tweede staat in de groep, achter Nederland.