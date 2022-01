Bondscoach Alyson Annan weg bij hockeyvrouwen na klachten over angtscultuur en intimidatie

Reden voor het snelle vertrek van Alyson Annan is een meningsverschil over de ‘aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij de Oranjedames te komen’, zo schrijft de bond in een persbericht. Beeld Klaas Jan van der Weij

Enkele jonge spelers voelden zich tijdens de Olympische Spelen in Tokio van afgelopen zomer niet veilig door verbale intimidatie en pestgedrag, zo onthulde NOS in november. Er zou binnen het team sprake zijn van geestelijke mishandeling en bovendien zou een ‘zwijgcultuur’ ertoe leiden dat niemand zich er openlijk over uit durfde te spreken.

De signalen waren voor de Hockeybond reden om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de misstanden binnen het team. Maar nog voor het onderzoek is afgerond en de resultaten bekend zijn, vertrekt de bondscoach.

Reden voor het snelle vertrek is een meningsverschil over de ‘aanpak van het huidige traject om tot verbetering in de samenwerking en groepscultuur bij de Oranjedames te komen’, zo schrijft de bond in een persbericht. De aanstelling van een externe begeleider om het team en de coach weer bij elkaar te krijgen mocht niet baten. ‘Natuurlijk hadden we het traject met Alyson tot en met de WK graaf afgemaakt’, schrijft de bond. ‘Zeker gezien haar staat van dienst en wat ze allemaal betekend heeft als bondscoach.’

Annan kan zich vinden in ‘wat er te verbeteren valt’, zegt ze in een reactie in het persbericht, maar is het niet eens met de wijze waarop dat volgens de bond moest gebeuren. ‘Ik heb daar voor mezelf een grens getrokken en dit is helaas de consequentie.’

De meldingen van de jonge hockeyers leken de afgelopen maanden tot tweespalt binnen het damesteam te leiden. Vooral de oude garde herkende zich niet in het beeld dat van de bondscoach werd geschetst. Uit een praatsessie begin november bleek dat de meningen ver uit elkaar lagen. Het is onduidelijk hoe de sfeer binnen het team nu is.

Op sportief vlak was de Australische Annan een zeer succesvolle coach. In de ruim zes jaar dat ze bondscoach was van de hockeyvrouwen leidde ze de ploeg naar Olympisch goud, één wereldtitel en drie Europese titels. De hockeybond beraadt zich nog op haar opvolging.