Bondgenoten zullen toekomstig lidmaatschap Oekraïne ‘herbevestigen’ in Vilnius, zegt Navo-chef

Jens Stoltenberg tijdens een persconferentie na een bespreking met Turkije, Finland en Zweden in Brussel, 6 juli 2023. Beeld Olivier Matthys / ANP / EPA

De alliantie is diep verdeeld over het Oekraïense lidmaatschap. Oost-Europese lidstaten pleiten – net als president Zelensky zelf – hard voor ‘concrete stappen’ daarnaartoe. Maar de VS , Duitsland en veel andere bondgenoten zijn huiverig voor concrete beloften terwijl het land in oorlog is.

Dat Oekraïne tijdens de oorlog niet kan toetreden, erkent president Zelensky inmiddels ook. Veel landen in het voorzichtige kamp vinden het te vroeg voor deze discussie, omdat het nog onduidelijk is hoe de oorlog zal eindigen. De bondgenoten zoeken naar een formulering waarmee Zelensky zonder gezichtsverlies naar huis kan gaan. De Oekraïense president kreeg deze week in Tsjechië steun voor toetreding ‘als de oorlog voorbij is’.

Maar het belangrijkste is dat er stappen worden gezet die Oekraïne politiek en militair dichter bij de alliantie brengen, zei Stoltenberg vrijdag. Onderdeel daarvan is een langjarig programma om te stimuleren dat de Oekraïense strijdkrachten samen met Navo-bondgenoten kunnen gaan optreden. Ook kan wellicht het formele toetredingspad, het zogeheten ‘Membership Action Plan’, voor Oekraïne achterwege blijven, net als voor Finland en Zweden.

Clustermunitie

De VS hebben volgens berichten in Amerikaanse media besloten Oekraïne met clustermunitie te voorzien, een type munitie dat verboden is onder een VN-verdrag dat 120 landen ter wereld hebben ondertekend, en dat Rusland op grote schaal inzet in de oorlog. Oekraïne ontkent dat het clustermunitie gebruikt, maar Human Rights Watch publiceerde deze week een rapport dat dit tegenspreekt, onderbouwd met een concreet voorbeeld. Ook Stoltenberg zegt dat beide kanten clustermunitie gebruiken.

Het Amerikaanse besluit komt na maanden wikken en wegen en wordt gezien als aanwijzing van de hoge nood aan conventionele granaten aan Oekraïense kant. Europese voorraden waren al snel uitgeput en deze week bereikte de EU overeenstemming om de productie op te krikken. Het is een beperkt initiatief na bijna anderhalf jaar oorlog, terwijl in Rusland - dat al snel een oorlogseconomie invoerde - de wapenfabrieken op volle kracht doordraaien.

Omdat ook de Amerikaanse voorraden opraken en de verhoging van de productie tijd kost, willen de VS dit ‘gat’ vullen met clustermunitie. De munitie kan volgens militaire experts ook helpen bij het tegenoffensief tegen goed ingegraven Russische troepen. De aarzelingen kwamen voort uit zorg over de negatieve effecten ervan (vooral van niet-geëxplodeerde munitie) en zorgen over de ‘eenheid binnen de alliantie’. Die is er op dit punt inderdaad niet: de meeste (Europese) bondgenoten onderschrijven het verdrag tegen clustermunitie.

Turkije

De Oekraïense minister van Defensie Reznikov zegt dat de munitie cruciaal is voor het tegenoffensief en alleen gebruikt zal worden tegen Russische posities buiten steden. Volgens hem verschieten de Russen nog altijd ‘drie tot vier keer meer munitie’ dan de Oekraïners.

Terwijl de alliantie alle zeilen bijzet om in Vilnius eenheid en vastberadenheid uit te stralen, werken Turkije en Hongarije niet mee. Deze landen hebben nog altijd niet de Zweedse toetreding geratificeerd. Stoltenberg doet maandag een ultieme poging om Erdogan vóór de top over te halen. ‘Turkije heeft gerechtvaardigde veiligheidszorgen’, zei hij vrijdag, ‘maar Navo-bondgenoten hebben die ook, en daarom willen zij Zweden in de Navo.’

Volgens Navo-cijfers stijgen de defensie-uitgaven van bondgenoten 8 procent, de ‘grootste stijging van de afgelopen decennia’. Nederland beweegt zich na een jarenlange plek als een van de hekkensluiters naar een positie achter in de middenmoot. In Vilnius zullen de bondgenoten afspreken minimaal 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie uit te zullen geven. Dat is volgens Navo-functionarissen het absolute minimum om de terugkeer naar een robuustere collectieve verdediging te financieren.