Bondgenoten spreken zorgen uit over Amerikaanse levering clustermunitie aan Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde vrijdag aan dat de Verenigde Staten voor het eerst clustermunitie gaan leveren aan Oekraïne als onderdeel van een nieuw militair steunpakket ter waarde van ruim 800 miljoen dollar. Bidens Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky verwelkomde het besluit als ‘bijtijds’ en ‘broodnodig’.

Clustermunitie zijn raketten, bommen en granaten die grote aantallen kleinere explosieven bevatten, en veel schade aan kunnen richten over een groot gebied. De munitie is berucht vanwege het hoge risico op burgerslachtoffers. Een bepaald deel van de explosieven ontploft niet en blijft dan nog decennia gevaarlijk, vooral ook voor kinderen.

Europese reacties waren terughoudend. De Britse premier Rishi Sunak benadrukte dat Groot-Brittannië een van de 123 landen is die de VN-Conventie tegen Clustermunitie heeft getekend, die productie en gebruik van de wapens verbiedt. Ook Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland hebben getekend. De VS, Rusland en Oekraïne niet.

Zaak van de lidstaten

Spanje is er sterk op tegen dat bepaalde soorten wapens naar Oekraïne worden gestuurd, zei de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles. ‘Nee tegen clusterbommen, ja tegen een legitieme verdediging van Oekraïne.’ Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg had vrijdag al gezegd dat het militaire bondgenootschap geen mening heeft over clustermunitie en het gebruik ervan een zaak van de lidstaten is.

De Duitse regering liet zaterdag weten dat het zelf geen clustermunitie aan Oekraïne zal leveren, maar begrip kan opbrengen voor de Amerikaanse afweging. ‘We moeten niet vergeten dat Rusland al op grote schaal clustermunitie heeft gebruikt in zijn illegale agressieoorlog tegen Oekraïne’, aldus een regeringswoordvoerder. Overigens maakt ook Oekraïne soms gebruik van clustermunitie.

Mensenrechtengroepen bekritiseerden het Amerikaanse voornemen. Clustermunitie is ‘een grote bedreiging voor de levens van burgers, zelfs lang nadat het conflict is afgelopen’, aldus Amnesty International. Het VN-mensenrechtenbureau liet weten ‘dat het gebruik van dit soort munitie onmiddellijk moet stoppen en nergens ingezet mag worden’.

Biden bekende vrijdag dat hij lang had getwijfeld over zijn ‘zeer moeilijke’ besluit. Hij had na overleg met bondgenoten uiteindelijk de knoop uiteindelijk ‘omdat Oekraïne door zijn munitie heen raakt’. Washington is ook bezorgd over de trage voortgang van het Oekraïense tegenoffensief, en hoopt dat de clustermunitie kan helpen om door de zwaarbewapende Russische verdedigingslinies heen te breken.

Niet op Russisch grondgebied

De VS zullen volgens nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan bovendien moderne clustermunitie naar Oekraïne sturen die veel minder gevaarlijke blindgangers bevat dan de oude. Niettemin uitten Democraten in het Congres kritiek op het besluit. ‘Een grote vergissing’, zei afgevaardigde Betty McCollum van Minnesota. ‘Deze wapens moeten uit onze arsenalen verwijderd worden, niet gedumpt in Oekraïne.’

Oekraïne heeft de VS verzekerd dat de clustermunitie niet zal worden gebruikt in stedelijke gebieden of op internationaal erkend Russisch grondgebied, maar alleen om ‘door vijandige linies te breken’. ‘Onze positie is simpel’, zei defensieminister Oleksiy Reznikov. ‘We moeten de gebieden bevrijden die tijdelijk zijn bezet en de levens van onze mensen redden.’

Rusland reageerde sarcastisch op het Amerikaanse besluit. Het Russische ministerie van Defensie typeerde het plan als een ‘wanhoopsdaad’ en ‘bewijs van onvermogen ten aanzien van de mislukking van het veelgeprezen Oekraïense tegenoffensief’. ‘Het is het zoveelste wonderwapen waar Washington en Kyiv mee komen, zonder na te denken over de ernstige gevolgen’, aldus de woordvoerder.