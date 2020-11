Bondgenoot van Trump noemt juridisch team van de president ‘nationale schande’

Chris Christie, hier op een archieffoto uit 2017: ‘Als je het bewijs in de rechtszaal niet naar voren brengt, dan moet dat betekenen dat het bewijs niet bestaat.’ Beeld AP

Trump weigert zijn verlies toe te geven, en heeft in meerdere staten een hertelling van de stemmen aangevraagd, en tientallen rechtszaken aangespannen omdat er fraude zou zijn gepleegd – iets waarvoor zijn juridische team vervolgens geen bewijs kan overleggen. Veel Republikeinen steunen de juridische pogingen, maar een klein, en groeiend aantal van hen, spreekt zich hiertegen uit.

‘Het juridische team van de president is, eerlijk gezegd, een nationale schandvlek’, zei Christie zondag tegen de Amerikaanse zender ABC. Volgens de oud-gouverneur had het team ‘buiten de rechtszaal de mond vol van verkiezingsfraude, maar zodra zij voor de rechter staan, hebben ze er geen argumenten voor.’ Als je het bewijs in de rechtszaal niet naar voren brengt, zegt Christie, dan moet dat betekenen dat het bewijs niet bestaat. ‘En het land is uiteindelijk het belangrijkst. Hoezeer ik ook Republikein ben, en van mijn partij houd, het land gaat voor.’

Zondag verwierp een federale rechter in Pennsylvania een rechtszaak die Trumps campagneteam had aangespannen omdat er geen fraude kon worden aangetoond. Rechter Matthew Bran sprak van ‘wettelijke ongefundeerde argumenten’ en ‘speculatieve beschuldigingen’, en voegde daaraan toe:‘Ik heb niet de autoriteit om het stemrecht van een persoon af te nemen, laat staan van miljoenen burgers.’

Consequenties

In het interview met ABC benadrukte Christie dat hij een aanhanger van Trump was, en twee keer op hem heeft gestemd, ‘maar verkiezingen hebben consequenties, en we kunnen niet blijven doen alsof er iets is gebeurd dat helemaal niet is gebeurd.’ Christie was in 2016 de eerste gouverneur die zich achter het kandidaatschap van Trump schaarde en heeft hem eerder dit jaar ook geholpen de debatten met Joe Biden voor te bereiden.

Ook andere Republikeinen drongen er zondag bij Trump op aan om zijn verlies toe te geven. Larry Hogan, de gouverneur van Maryland, zei tegen CNN dat de pogingen van het Trump-kamp om de verkiezingsresultaten te keren ‘erop beginnen te lijken alsof we een bananenrepubliek zijn’.

Fred Uptown, Congreslid uit Michigan, zei bij dezelfde zender dat de kiezers in zijn staat hebben gesproken door voor Biden te stemmen, en senator Kevin Cramer uit Noord-Dakota zei in een interview met NBC dat het de hoogste tijd was om met de transitie te beginnen.

‘Geen lid van ons team’

In het interview met ABC haalde Christie ook uit naar één van Trump’s advocaten, Sidney Powell, die vorige week zonder enige bewijs tijdens een persconferentie stelde dat stemmachines miljoenen stemmen aan Biden hebben toegekend, en dat de software van de machines die in Georgia was gebruikt, was gemaakt in opdracht van de overleden Venezolaanse president Hugo Chavez.

I look forward to Mayor Giuliani spearheading the legal effort to defend OUR RIGHT to FREE and FAIR ELECTIONS! Rudy Giuliani, Joseph diGenova, Victoria Toensing, Sidney Powell, and Jenna Ellis, a truly great team, added to our other wonderful lawyers and representatives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 november 2020

Even later zondag nam het team van Trump zelf ook afstand van Powell. ‘Sidney Powell is zelfstandig advocaat. Ze is geen lid van het juridische team van Trump. Ze is ook geen advocaat voor de president in zijn persoonlijke hoedanigheid’, stelden Rudy Guiliani en Jenna Ellis, twee advocaten uit het team, in een verklaring. Vorige week heeft Trump Powell in een tweet nog expliciet genoemd als onderdeel van van zijn ‘geweldige advocaten en vertegenwoordigers’.