Bomenkap in Schoorlse Duinen verdeelt provincie

Overal leiden de plannen van Staatsbosbeheer voor bomenkap tot controverses, in Noord-Holland vooral tot wonderlijke politieke taferelen. Een burgerinitiatief om boskap in het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen tegen te gaan, maakt dat Forum voor Democratie en de PVV zich plots opwerpen als natuurbeschermers, terwijl GroenLinks en D66 kap in dat gebied als een noodzakelijke ingreep zien.

Zo gevoelig ligt de slepende kwestie dat Provinciale Staten, maandag in Haarlem bijeen, mokkend instemden met het voorstel van het provinciebestuur om een adempauze in te lassen. De stemming over een burgerinitiatief om de boskap te verijdelen – 14 duizend Noord-Hollanders zetten er hun handtekening onder – wordt uitgesteld omdat gedeputeerde Esther Rommel (VVD, Natuur) mogelijkheden ziet tot een vergelijk. Om zo verdere juridische procedures te voorkomen.

Zelden gaat het er in de provinciale politiek heftig aan toe, maar juist op een gebied waar die bestuurslaag wel een vinger in de pap heeft (het beheer van natuurgebieden), is dat maandag anders. Het beleid van Staatsbosbeheer om her en der tot massale bomenkap over te gaan om op de langere termijn natuurwaarden op te krikken, leidt niet alleen intern tot discussie. Het resulteert er ook in dat politici de organisatie in een kwaad daglicht stellen.

Statenleden vragen zich hardop af of Staatsbosbeheer toch niet liever had gezien dat het vuur indertijd nog wat verwoestender had toegeslagen in dit natuurgebied. Een jaar of tien geleden gingen bij Staatsbosbeheer alle alarmbellen af toen de droogte tot verwoestende branden leidde in Schoorlse Duinen. PVV en FvD stellen openlijk ter discussie of Staatsbosbeheer het ‘verdienen aan houtkap en biomassa’ tegenwoordig belangrijker vindt dan de bescherming van bossen.

Stuifduinen

In het uitgestrekte gebied van de Schoorlse duinen zijn vorig jaar al tienduizenden bomen gekapt, bij wijze van uitdunning. Dat is lang niet genoeg om de habitatdoelen van het Natura 2000-programma te halen, zegt de beheerder. Vergrassing en de dichtheid van de naaldbossen tasten de biodiversiteit aan, is de gedachte. Twee bossen (samen de omvang van het Amsterdamse Vondelpark) zouden gekapt moet worden om meer stuifduinen te krijgen.

Omwonenden laten dat niet zo maar gebeuren. Voorzitter Jan Engelbregt van het burgerinitiatief spreekt van ‘ridicuul’ natuurbeleid. Het burgerinitiatief om massale kap te voorkomen krijgt steun van bekende Nederlanders zoals Saskia Noort, Jeroen Krabbé en Adriaan van Dis.

Ecologen verschillen van mening of Staatsbosbeheer de juiste weg is ingeslagen. Uit een vorige maand gehouden hoorzitting met experts trekken Statenleden uiteenlopende conclusies. GroenLinks-Statenlid Rien Cardol vindt: boskap is ‘bittere noodzaak’ want ‘biodiversiteit is meer dan soorten. Het gaat ook om ecosystemen.’

Tegenstanders kunnen het niet geloven dat juist GroenLinks kennelijk niets voelt voor de bescherming van meer dan honderd jaar oud bos. Ze wijzen erop die partij in Noord-Brabant een heel ander geluid laat horen. Daar werd vorige week de ambitie uitgesproken om 13 duizend extra hectare bos aan te planten.