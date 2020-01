Bombrieven bezorgd bij vijf bedrijven in Randstad

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen onderzoek bij het Rotterdamse autobedrijf Van Mossel, waar donderdag een bombrief werd bezorgd. Beeld ANP

De bombrieven werden bezorgd bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en een autobedrijf in Rotterdam, Mercedes-dealer Van Mossel. Volgens directeur Jan Bas Veltman zag de telefoniste van het autobedrijf dat er ‘een raar dingetje, iets van een batterijtje’ in de envelop zat. ‘Dat was heel scherp van haar. Wij hebben meteen de politie gebeld.’

Veltman heeft ‘geen idee’ wie achter de brieven kan zitten. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de bedrijven en houdt er ‘ernstig rekening mee’ dat één iemand de afzender is van de brieven, die binnen een week werden bezorgd. Afpersing geldt als een van de meest waarschijnlijke motieven, terrorisme sluit de politie uit. De politie houdt er rekening mee dat er nog meer bombrieven worden bezorgd.

Bij een van de bedrijven kwam de bombrief ernstig beschadigd binnen. De politie onderzoekt wat hiervan de oorzaak is. Of en hoeveel brieven er zijn geopend, kan de politie niet zeggen.

Incassobureau

Duidelijk is dat alle bombrieven dezelfde ‘afzender’ hadden: het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in Rotterdam. Op het hoofdkantoor van dit incassobedrijf werd donderdag ook een verdachte brief bezorgd. Volgens de politie heeft het CIB geen enkele betrokkenheid bij deze zaak.

‘We zijn enorm geschrokken’, reageert CIB-directeur Niels de Peuter. ‘Mensen zijn soms wat minder blij met onze brieven, maar dit hebben we nog niet eerder meegemaakt.’ Volgens De Peuter heeft zijn bedrijf ‘passende maatregelen’ genomen om de veiligheid van de klanten en het personeel te garanderen.

Welke dat zijn, wil hij in het belang van het onderzoek niet zeggen. Hij zegt ook niet of hij iemand verdenkt en of hij een verband kent tussen de getroffen bedrijven. ‘We vertrouwen op het onderzoek van de politie.’

Wanbetalers

De Peuter richtte CIB met een huisgenoot op in 2007; na drie jaar had het bedrijf al twintig personeelsleden en moest het voor de tweede keer verhuizen naar een groter pand. ‘De incassomarkt is big business, zeker voor een ondernemer met innovatieve ideeën’, zei de jonge ondernemer in 2010 tegen deze krant. Door middel van veelvuldige ‘contactmomenten met de wanbetalers’, bijvoorbeeld herinnerings-sms’jes, probeerde het Centraal Invorderings Bureau zich te onderscheiden op de markt.

Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken de brieven. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) zijn hierbij betrokken. Bij PostNL zijn vanwege de bombrieven veiligheidsprotocollen in werking getreden. Een woordvoerder wil hier niet meer over kwijt, behalve dat ‘de veiligheid van onze medewerkers vooropstaat’.

De bezorgde bombrieven hebben een verdikking. Wat opvalt is dat de naam, het adres en het logo van het CIB niet op de envelop zelf zijn gedrukt. De geadresseerde en de afzender zijn ­afzonderlijk van elkaar op twee stickers op de envelop geplakt. Voor ontvangers van zo’n brief geldt het dringende advies deze ongeopend te laten en meteen 112 te bellen.