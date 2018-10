Bom in brievenbus van huis miljardair George Soros mogelijk gevolg van complottheorieën

Bij het huis van miljardair en filantroop George Soros in Westchester County, New York, is maandag een explosief gevonden. Het zat verstopt in een pakketje dat een werknemer van Soros openmaakte. Volgens The New York Times bracht hij het pakketje naar bebost gebied in de buurt en belde de politie. Soros was zelf niet thuis. De bom is uit voorzorg tot ontploffing gebracht.

George Soros op een foto van mei van dit jaar. Beeld AP

Over de mogelijke dader is nog niets bekend. De FBI doet onderzoek. De 88-jarige Soros is in rechts-conservatieve en zogeheten alt-right kring een geliefd mikpunt van wilde speculaties. Het zou niet de eerste keer zijn dat in de Verenigde Staten iemand handelt naar samenzweringstheorieën die online circuleren. Twee jaar geleden drong een man gewapend met een automatisch geweer een pizzeria in een buitenwijk van Washington binnen na nepverhalen over kindermisbruik door vooraanstaande Democraten (‘Pizzagate’).

Filmpje op Twitter

Vorige week plaatste Matt Gaetz, een Republikeins congreslid, een filmpje op Twitter van migranten in Guatemala die onderweg zouden zijn naar de VS. Op het filmpje wordt geld uitgedeeld, vermoedelijk door een lokaal drugskartel. ‘Soros?’, twitterde Gaetz. ‘Tijd om de bron uit te zoeken!’ Later gaf hij toe dat hij voor dat scenario geen bewijs had. Hij wilde slechts vragen stellen. Actrice Roseanne Barr noemde Soros op Twitter een nazi. In de Tweede Kamer vroeg FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet zich af wie eigenlijk ‘de baas’ was in Nederland. ‘Is het Soros, is het Angela Merkel?’

Soros verdiende een fortuin op de beurs, onder meer door begin jaren negentig te speculeren tegen het Britse pond. ‘De op één na meest gehate miljardair van New York’, heet hij grappend in Amerikaanse media, verwijzend naar de huidige bewoner van het Witte Huis.

Poppenspeler

Sinds de jaren tachtig zet Soros zich met zijn Open Society Foundations (OSF) in voor democratisering, minderheden zoals de Roma en vluchtelingen. In zijn geboorteland Hongarije is zijn naam synoniem geworden voor alles dat niet deugt aan de globalisering. Premier Viktor Orbán ziet de agenda van Soros als een inbreuk op de Hongaarse soevereiniteit. Orbán liet het gezicht van de Joodse miljardair aanbrengen op billboards en abri’s door het hele land, een campagne waar meer geld mee gemoeid was dan de Brexit-campagnes Leave en Remain in Groot-Brittannië bij elkaar uitgaven. Op sommige posters stond Soros afgebeeld als poppenspeler, volgens critici een duidelijke antisemitische truc.

Weinig in het openbaar

De man zelf verschijnt weinig in het openbaar. Als hij nog lezingen geeft zoals eerder dit jaar bij een chique denktank, doet hij dat zittend. In een groot interview met The New York Times, deze zomer, zei Soros dat zijn ideaal van open democratieën over de hele wereld ‘aan het verliezen is.'

De hetzerige sfeer rond zijn persoon valt Soros steeds zwaarder. ‘Ik wou dat ik meer vrienden had.’