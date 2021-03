Bolsonaro stelt nieuwe zorgminister aan, de vierde sinds begin pandemie

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (rechts) met zijn inmiddels ontslagen minister van Volksgezondheid, Eduardo Pazuello, in september 2020. Beeld AP

De hoge legerofficier Pazuello liep weliswaar in de pas met de wensen van de corona-bagatelliserende president, maar ontving de afgelopen maanden steeds meer kritiek te midden van een snel groeiend sterftecijfer. Het zevendaags gemiddelde van het Braziliaanse dodental passeerde op 24 februari de piek van juli vorig jaar en is sindsdien enkel blijven stijgen. Gemiddeld sterven er momenteel 1800 Brazilianen per dag aan corona. In dit tempo bereikt het land nog deze maand de trieste mijlpaal van 300 duizend doden.

Hoewel Bolsonaro zich ook nu nog verzet tegen coronamaatregelen, besloot hij dit weekeinde toch op zoek te gaan naar een nieuwe zorgminister die een nieuw antwoord mag verzinnen op de crisis. Zoals vrijwel alles rondom president Bolsonaro met spektakel gepaard gaat, was ook de vervanging van Pazuello een chaotische aangelegenheid. De militair liet maandagochtend in een persconferentie weten dat hij mogelijk zou worden ontslagen. Op dat moment had de president al twee gesprekken gevoerd met de arts Ludhmila Hajjar, maar zij bedankte voor de functie.

Terwijl op maandag cardioloog Hajjar in de media uitlegde waarom zij de baan had afgewezen, ging een andere cardioloog, de arts Marcelo Queiroga, wel in op de uitnodiging. Maandagavond maakte Bolsonaro het nieuws bekend buiten het presidentieel paleis, waar hij vaker nieuws deelt met aanhangers. Hij prees de man die hij ging ontslaan en stelde dat na het ‘goede werk’ van Pazuello het tijd is voor ‘een agressievere aanpak van het virus’.

De nieuwe minister van Volksgezondheid, Marcelo Queiroga Beeld AFP

Schier onmogelijke taak

De vraag is hoeveel ruimte de nieuwe minister krijgt om de strijd met corona daadwerkelijk te kunnen aangaan. Collega-cardioloog Hajjar weigerde de post omdat ze met Bolsonaro van mening verschilde over de aanpak van het virus. Zij zou het liefst zo snel mogelijk in heel Brazilië vrijheidsbeperkende maatregelen invoeren en een landelijk behandelprotocol opstellen, zei ze in interviews. Het zijn maatregelen waar de deelstaatgouverneurs al weken voor pleiten, maar waar de president zich tot nog toe tegen heeft verzet.

Queiroga, arts in een ziekenhuis in Rio de Janeiro en hoofd van de Braziliaanse Cardiologenvereniging, staat voor de haast onmogelijke taak om de pandemie te bestrijden en de nukkige president tevreden te houden. Drie voorgangers konden niet op tegen de grillen van Bolsonaro. In de eerste maanden van de pandemie oogstte de chirurg Luiz Henrique Mandetta als minister waardering onder de Brazilianen vanwege zijn kordate optreden tegen het nieuwe virus. Terwijl Bolsonaro het ‘griepje’ bagatelliseerde, riep Mandetta mensen op om binnen te blijven en afstand te houden. Hij werd half april ontslagen.

Zijn opvolger Nelson Teich, een oncoloog, stapte binnen een maand op, ook hij kon niet overweg met de corona-ontkennende president. Militair Pazuello kon wel overweg met Bolsonaro, maar moest toezien hoe honderdduizenden Brazilianen stierven onder zijn Covid-beleid.