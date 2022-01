Bolsonaro negeert bevel rechter om verklaring af te leggen in politieonderzoek

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro tijdens een toespraak eerder deze week in Brasília. Beeld EPA

Het vorig jaar augustus door Bolsonaro publiek gemaakte rapport ging over een hacker die een cyberaanval zou hebben uitgevoerd op het hoogste kiestribunaal (TSE). De president voert al maandenlang een hevige strijd tegen het TSE en de automatische stemmachines, waarvan hij - zonder daarvoor enig bewijs te leveren - vindt dat ze fraude in de hand werken.

Bolsonaro moest zich van rechter Alexandre de Moraes vrijdagmiddag om 14.00 uur lokale tijd (18.00 uur Nederlandse tijd) melden op het hoofdbureau van de Federale Politie in de hoofdstad Brasília. Hij moest daar in het kader van het onderzoek naar het lekken van het rapport ‘een persoonlijke getuigenis afleggen’, zoals De Moraes het omschreef en waar Bolsonaro zelf ook al mee akkoord was gegaan. Maar Bolsonaro bleef in zijn werkpaleis Planalto.

Nadat duidelijk werd dat de president zich niet zou melden, werd bekend dat de Federale Politie vindt dat Bolsonaro ‘direct, vrijwillig en bewust’ gehandeld heeft toen hij de wet overtrad door een geheim en nog onvolledig politierapport, waarover hij beschikte vanwege zijn functie, te verspreiden. Het is de eerste keer dat de Federale Politie Bolsonaro beschuldigt van een misdrijf in de diverse onderzoeken die er tegen hem lopen. Volgens Braziliaanse media staat er op een dergelijke overtreding een gevangenisstraf van twee tot zes jaar.

Bolsonaro’s weigering om te getuigen zou hem politiek zwaar kunnen worden aangerekend. Het niet opvolgen van een bevel van de rechter is in de Braziliaanse grondwet specifiek omschreven als een misdrijf dat kan leiden tot afzetting van het staatshoofd.

De Braziliaanse president werd in november ook al ondervraagd door agenten van de Federale Politie, vanwege een ander onderzoek naar hem. Dat gaat om zijn mogelijke bemoeienis met de Federale Politie in zaken waarbij leden van zijn familie betrokken. Bolsonaro zou zich gemengd hebben in benoemingen van hoge politiefunctionarissen om zo invloed te kunnen uitoefenen op onderzoeken naar onder andere zijn zoons.

Verkiezingen

Op 2 oktober zijn er in Brazilië presidentsverkiezingen. Bolsonaro’s populariteit is tot een historisch dieptepunt gedaald en alle opiniepeilingen wijzen erop dat hij het in de tweede ronde aflegt tegen de linkse ex-president Lula.