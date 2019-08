Bolsonaro naar kapper in plaats van Franse minister: ‘Onderdanigheid uit verleden bestaat niet meer’

De Braziliaanse president Bolsonaro zegde zijn ontmoeting met de Franse minister van Buitenlandse Zaken op het laatste moment af wegens drukte – maar hij verscheen wel live op Facebook, bij de kapper.

Bolsonaro bij de kapper.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zakte in de kappersstoel en de camera ging aan. Terwijl de kapper druk in de weer was met zijn haar, kondigde Bolsonaro via een livestream op Facebook een belastingverlaging aan. Zo doet de onorthodoxe leider dat wel vaker, maar de Franse minister van Buitenlandse Zaken moet maandag gek hebben opgekeken: Jean-Yves Le Drian had op dat moment namelijk een afspraak met hem om over het handelsakkoord met de EU te praten.

De koele manier waarop Bolsonaro de Fransman afwimpelde, stond in schril contrast met de warme ontvangst woensdag van de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross. De president zelf en een rits ministers stonden voor hem klaar. Bolsonaro is een fan van Donald Trump en sluit graag een handelsakkoord met de Verenigde Staten. In juli droeg hij zelfs zijn zoon Eduardo voor als nieuwe Braziliaanse ambassadeur van de VS.

De liefde voor Parijs is bij Bolsonaro niet zo groot. De Franse minister Le Drian was door president Emmanuel Macron op pad gestuurd met een stevige boodschap. Frankrijk dreigt het in Zuid-Amerika bejubelde handelsakkoord tussen de EU en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay), dat de betrokken staten eind juni hebben gesloten, niet te ondertekenen. Dat is het gevolg van het voornemen van Bolsonaro om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Ook voldoet Brazilië volgens de Franse president Macron niet aan de Europese milieudoelstellingen, zoals een vermindering van het gebruik van pesticiden. Hij vindt dat er zo oneerlijke concurrentie ontstaat in de landbouwsector.

Onderdanig

‘De Franse minister moet begrijpen dat de Braziliaanse overheid is veranderd en dat de onderdanigheid uit het verleden niet meer bestaat’, had Bolsonaro gezegd op de ochtend van de afspraak. Hij zei dat hij de Franse kritiek wel wilde aanhoren, maar dat Europa eerst zijn eigen zaken op orde moet hebben. Dat bleken loze woorden, want Bolsonaro besloot de afspraak een uur van te voren af te blazen en een bezoek te brengen aan de kapper.

De extreem-rechtse president sprak op de Facebook-livestream niet over een ontmoeting met de Franse minister, maar kondigde wel aan dat hij in augustus een wet over verlaging van de inkomstenbelasting voorlegt aan het parlement.