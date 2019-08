Bolsonaro gelooft cijfers ontbossing Amazone niet: ontslag directeur onderzoeksinstituut

Het INPE maakte vorige maand bekend dat in juni een gebied van 920 vierkante kilometer van het Amazonewoud verloren was gegaan door illegale ontbossing, een toename van 88 procent ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar.

Bolsonaro reageerde meteen met een forse aanval op het instituut, dat sinds 1988 de ontbossing van de Amazone monitort. Hij verweet directeur Ricardo Galvão manipulatie van de cijfers en zich ‘voor het karretje van internationale ngo’s te laten spannen om Brazilië in een kwaad daglicht te stellen’.

Galvão, een 71-jarige natuurkundige met een lange staat van dienst in de internationale wetenschap, repliceerde daarop in een uitgebreid tv-interview. Daarin legde hij de jarenlang gehanteerde onderzoeksmethode uit, op basis van diverse satellietgegevens. Tegelijkertijd stelde hij vragen over de capaciteiten van Bolsonaro om de cijfers te kunnen beoordelen.

‘Sinds 1988 hebben wij de grootste historische verzameling gegevens over het verdwijnen van tropische bebossing, die wereldwijd wordt gerespecteerd’, aldus de inmiddels ontslagen directeur, die nog een mandaat had tot volgend jaar. ‘En Bolsonaro zegt dat onze gegevens volgens zijn interpretatie niet correct zijn, alsof hij de kwaliteiten of kwalificaties heeft om zo’n data-analyse uit te voeren.’

‘Bolsonaro praat alsof hij in een bar staat’, aldus Galvão. ‘Hij uit ongefundeerde beschuldigingen over mensen van het allerhoogste Braziliaanse wetenschappelijke niveau. Dat zeg ik niet alleen, maar vele anderen ook. Dit is een grap van een joch van 14 jaar die een president van de Republiek niet past.’

Vrijdag kreeg Galvão in een gesprek met minister van Wetenschap en Technologie Marco Pontes, onder wie het INPE officieel ressorteert, zijn ontslag. Daarna verklaarde hij dat zijn uitlatingen over Bolsonaro voor ‘een onhoudbare situatie hadden gezorgd’.

Illegale houtkap in de Amazone. Beeld AFP

Nieuwe methode

Milieuminister Ricardo Salles, die de cijfers van INPE ‘sensationalistisch en niet accuraat’ noemde, kondigde vandaag aan dat in de toekomst de gegevens over de Amazone op een andere manier zullen worden verzameld. Daarvoor zal een nieuw satellietsysteem worden aangekocht, dat volgens Salles nauwkeuriger is.

Ontwikkeling van de Amazone

Bolsonaro is een groot voorstander van economische ontwikkeling van de Amazone. Hij wil de status van beschermde gebieden zodanig veranderen dat ze geschikt kunnen worden gemaakt voor economische activiteiten en landbouw. Al sinds zijn aantreden als president in januari botst hij daarover regelmatig met mileu-organisaties die zich sterk maken voor behoud van het regenwoud.

Reacties

‘Het ontslag van de INPE-directeur is simpelweg een wraakactie tegen iemand die de waarheid liet zien’, aldus de Braziliaanse afdeling van Greenpeace in een verklaring.

Het Wereldnatuurfonds (WNF) zei in een verklaring dat het ‘Galvão en zijn verdediging van de a-politieke en publieke openbaring van de ontbossingscijfers steunt’.

Ook oud-milieuminister Marina Silva (2003-2008) reageerde kritisch op het gedwongen vertrek van Galvão. ‘Hij is ontslagen vanwege zijn competentie en zelfvertrouwen en omdat hij leiding gaf aan een instituut dat niet laf wegdook voor ongegronde bedreigingen. De aanval op het INPE is een aanval op de wetenschap en het algemeen belang!’