Bolsonaro biedt excuses aan voor uitspraak over ‘sfeer’ tussen hem en tienermeisjes

De president van Brazilië Jair Bolsonaro laat zich toejuichen door zijn aanhangers. Beeld REUTERS

Vorige week had Bolsonaro in een podcast gezegd dat er ‘een sfeer’ was ontstaan tussen hem en Venezolaanse tienermeisjes die, zo suggereerde hij toen, prostituees waren. Hij had het niet zo bedoeld, zei hij in de video.

Met minder dan twee weken te gaan tot de beslissende tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen, neemt het politieke circus in Brazilië steeds groteskere vormen aan. De radicaal-rechtse president Jair Bolsonaro neemt het op 30 oktober op tegen de linkse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva. In de eerste ronde op 2 oktober ging Lula met ruim 48 procent aan kop en kreeg Bolsonaro ruim 43 procent van de stemmen. In deze eindsprint focussen de tegenpolen hun campagne vrijwel uitsluitend op één ding: de tekortkomingen van de ander.

Cadeau voor Lula-campagne

Zodoende wierp Bolsonaro vorig week de Lula-campagne een groot cadeau in de schoot. De grofgebekte president schoof aan bij een drietal rechtse Instagrammers en sprak ruim een uur lang over de staat van het land. Op een gegeven moment diste hij een anekdote op over een ontmoeting met een aantal jonge Venezolaanse meisjes. Het door politieke repressie en economische crises getergde buurland is een geliefd campagnethema van de president. Hij waarschuwt geregeld dat Brazilië kan afglijden naar Venezolaanse toestanden als Lula opnieuw aan de macht komt.

‘Ik parkeerde mijn motor’, vertelde Bolsonaro over een bezoek vorig jaar aan de gemeente São Sebastião nabij hoofdstad Brasília. ‘Ik deed mijn helm af en zag een paar meisjes. Drie, vier knappe meisjes 14, 15 jaar oud, helemaal uitgedost op een zaterdag.’ Tussen neus en lippen door sprak hij drie woorden die hij als een boemerang zou terugkrijgen: ‘Pintou um clima’ (‘er ontstond een sfeer’). Vervolgens vertelde hij hoe hij het huis van de tieners inging en daar nog zo’n twintig meisjes aantrof. Ze waren daar ‘om de kost te verdienen’, zei de president die zich vervolgens rechtstreeks tot de luisteraar richtte: ‘Wil jij dit voor je dochter?’

Fragment uitgelicht

Bolsonaro dacht een punt te maken over het ongelukkige lot van Venezolaanse migranten gevlucht uit een socialistisch land, maar vertelde de anekdote als een stoer jongensverhaal. De 67-jarige president had, in zijn eigen woorden, een seksueel geladen moment met tienermeisje. Het duurde niet lang voordat het campagneteam van zijn tegenstander het fragment uit de podcast had geknipt en verspreid op sociale media.

Dit weekeinde kwam de voorzitter van het electoraal hof Bolsonaro te hulp. Hoewel de president rechter Alexandre de Moraes in de afgelopen jaren bombardeerde tot een van zijn grootste vijanden, was het dit keer Moraes die de arbeiderspartij (PT) van Lula gebood het geknipte fragment niet meer te gebruiken. De PT was te ver gegaan door Bolsonaro ‘in verband te brengen met het plegen van een zedenmisdrijf’.

Maar de podcast en het door de PT verspreide fragment hadden hun werk al gedaan. Nadat Bolsonaro eerder woest reageerde op de ‘barbaarse’ manier waarop de PT met zijn woorden aan de haal was gegaan, gooide hij het dinsdag over een andere boeg. Het speet hem, zei hij in een video waarin hij werd geflankeerd door zijn vrouw Michelle.

Excuses

‘Als mijn woorden, die uit hun verband zijn gehaald, verkeerd zijn begrepen of onze Venezolaanse zusters in verlegenheid hebben gebracht, bied ik mijn excuses aan.’ Bovendien waren de Venezolaanse meisjes helemaal geen prostituees, benadrukte hij. Volgens zijn vrouw beschikte Brazilië over het beste beleid voor migranten in Latijns-Amerika. ‘Als christelijk land moeten we onze naasten verwelkomen.’

De excuses lijken gericht op zijn christelijke achterban bestaande uit miljoenen kiezers die op de rechtse president stemmen vanwege zijn conservatieve agenda. Precies deze groep probeerde de PT te bereiken door dinsdag, tegen de uitspraak van rechter Moraes in, het gewraakte fragment te verspreiden in een online groep van evangelische kiezers. De afsluitende boodschap: ‘Bolsonaro vertegenwoordigt niet de principes van de kerk van Jezus.’