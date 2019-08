Bolsonaro belooft ‘zero tolerance’ in Amazone en zet leger in bij bestrijding branden

In de opgenomen rede op de Braziliaanse televisie over de Amazone-crisis verklaarde Bolsonaro onder meer dat het ‘zero tolerance’-beleid van zijn regering ten opzichte van criminaliteit ook geldt op het gebied van milieudelicten.

De militairen die Bolsonaro per decreet beschikbaar maakt, kunnen onder meer worden ingezet voor het bestrijden en voorkomen van de branden in de deelstaten waarover de Amazone zich uitstrekt. Daarnaast kan het leger preventief en repressief optreden tegen milieudelicten, zo staat in de tekst.

De militairen mogen optreden in grensstreken, beschermde gebieden en regio’s waar inheemse bevolking leeft. De inzet gaat direct in en is voorlopig bepaald voor een maand, tot 24 september.

‘Economische dynamiek voor de Amazone’

Ook zei Bolsonaro in zijn toespraak dat ‘in de Amazone 20 miljoen Brazilianen wonen, die al jaren wachten op economische dynamiek. Om de Amazone te beschermen, volstaat niet alleen handhaving, leiding en controle. Het is nodig om deze bevolking mogelijkheden te geven om zich te ontwikkelen, samen met de rest van het land.’

Bolsonaro verklaarde de grote hoeveelheid branden vooral door de weersomstandigheden. ‘We zitten in een traditioneel heet en droog seizoen, met zware winden die ieder jaar helaas voor branden zorgen in de Amazone. In jaren met meer regen zijn de branden minder intens, in hetere jaren zoals dit jaar, komen ze in grotere frequentie voor. Maar hoewel de branden dit jaar niet boven het gemiddelde van de laatste 15 jaar liggen, zijn we niet tevreden met wat we nu zien. We gaan sterk optreden om de branden in de Amazone te controleren. Aan de andere kant moet dit onderwerp met kalmte worden behandeld. Ongefundeerde berichten verspreiden, binnen of buiten Brazilië, draagt niet bij aan het oplossen van het probleem. En dienen alleen politieke doelen en desinformatie.’

‘Geen reden voor sancties’

De Braziliaanse president zei verder dat andere landen hulp hebben aangeboden. ‘Andere landen zijn solidair met Brazilië en hebben aangeboden te helpen de branden te bestrijden, net zoals ze klaar staan de Braziliaanse standpunten te bespreken in de G7. Bosbranden komen in de hele wereld voor en kunnen geen reden zijn voor mogelijke internationale sancties.’

Een van de landen die hulp hebben aangeboden is de Verenigde Staten. Op Twitter meldde de Amerikaanse president Donald Trump dat hij telefonisch heeft gesproken met Bolsonaro. ‘Ik heb hem gezegd dat als de Verenigde Staten kunnen helpen bij de branden in het Amazone regenwoud, we klaar staan om te assisteren!’, aldus Trump.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist! Donald J. Trump