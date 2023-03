Bola Tinubu is de nieuwe president van Nigeria, maar de verkiezingsuitslag is omstreden. Wat is er aan de hand?

Bola Tinubu, in het midden, op het campagnehoofdkwartier van zijn partij APC in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja na het winnen van de presidentsverkiezingen op 1 maart 2023. Beeld AP

Wie is Bola Tinubu, de nieuwe president van Nigeria?

Bola Ahmed Adekunle Tinubu is de voorman van All Progressives Congress (APC), de partij waar ook de afzwaaiende president Buhari toe behoort. Hij was van 1999 tot 2007 de gouverneur van Lagos, de grootste stad van Nigeria. Alle mannen die Tinubu sindsdien op die belangrijke plek opvolgden, werden door hem begeleid, waardoor hij als ‘de peetvader’ te boek kwam te staan. Bola Tinubu kan politieke carrières maken en breken. Zijn aanhangers noemen hem liever ‘Jagaban’, een bijnaam die in het Yoruba ‘leider van krijgers’ betekent.

Critici vinden de 70-jarige politicus te oud om een jong land als Nigeria te leiden, waar 70 procent van de mensen onder de 30 jaar is. Ook zou Tinubu ‘de verpersoonlijking van corruptie’ zijn. Hij zou als gouverneur de staatskas hebben geplunderd en daarna een bedrijf te hebben gebruikt om onder meer geld wit te wassen en belasting te ontduiken. De corruptieaantijgingen tegen Tinubu leidden meermaals tot rechtszaken, waarin hij steeds schikte en schuld ontkende. Hoe de multimiljonair aan zijn fortuin is gekomen, is onduidelijk.

Wat betekent deze verkiezingsuitslag voor Nigeria?

Er zijn 93,4 miljoen geregistreerde stemgerechtigden in Nigeria, van wie zo’n 25 miljoen mensen een stem uitbrachten. Volgens de Nigeriaanse kiescommissie (INEC) kreeg Bola Tinubu 36,6 procent van de stemmen, terwijl zijn rivalen Atiku Abubakar 29 procent en Peter Obi 25,4 procent van de stemmen binnenhaalden. Tinubu kan door die verdeeldheid best eens moeite krijgen om de diverse bevolking van Nigeria te verenigen. Zo zijn Tinubu en zijn vicepresident beiden moslim, terwijl er in Nigeria bijna net zoveel christenen als moslims leven. Traditiegetrouw stemmen beide groepen op leiders met dezelfde geloofsovertuiging.

In zijn dankwoord probeerde Tinubu daarom toenadering met zijn politieke tegenstanders en hun achterban te zoeken. ‘Ik maak van de gelegenheid gebruik om een ​​beroep te doen op mijn mededeelnemers om ons samen te laten werken,’ zei hij in zijn overwinningsspeech. ‘Nigeria is de enige natie die we hebben. Het is één land en we moeten het samen opbouwen.’

Tinubu’s partijgenoot en voorganger Buhari laat een Nigeria achter dat kampt met hardnekkige problemen. Zo gaat het land gebukt onder een groeiende onveiligheid, gierende inflatie en een stagnerende economie. In zijn campagne beloofde Tinubu terrorisme en ontvoeringen te bestrijden door meer te investeren in de Nigeriaanse veiligheidsdiensten. Ook wil hij jeugdwerkloosheid halveren en de economie door middel van export weer op gang brengen.

Hoe heeft de oppositie gereageerd op de aankondiging van de kiescommissie?

De drie belangrijkste Nigeriaanse oppositiepartijen hebben nog voor de definitieve resultaten bekend werden gemaakt al aangegeven dat zij van plan zijn de verkiezingsuitslag bij het Hooggerechtshof aan te vechten. De ‘schijnverkiezing’ moet over, vinden zij, omdat die ‘op grote schaal gemanipuleerd’ zou zijn. Een nieuw elektronisch stemsysteem, dat juist ontworpen was om het stemproces te versnellen en te verbeteren, is volgens de oppositiepartijen niet te vertrouwen. De partijen zijn nog niet met concrete bewijzen gekomen die hun beweringen onderbouwen.

Hebben de oppositiepartijen een punt?

Ook onafhankelijke verkiezingswaarnemers stellen dat de kiescommissie op veel plekken ondermaats handelde. Zo gingen stemlokalen veel te laat open en werden resultaten te laat geüpload in het elektronische systeem. Op sommige plekken werden stemmers zelfs geïntimideerd of aangevallen. Waarnemers van de Europese Unie zeiden in een verklaring dat het vertrouwen in het stemproces deels is aangetast door ‘een gebrek aan transparantie’ en ‘operationele mislukkingen’.

De Nigeriaanse kiescommissie gaf aan spijt te hebben van de ‘technische problemen’ die tijdens het stemproces waren ontstaan. Toch houden zij vol dat het gewraakte elektronische stemsysteem nooit is gesaboteerd, waardoor de uitslag betrouwbaar is.

Afzwaaiend president Buhari en zijn opvolger Tinubu erkennen dat de verkiezingen niet vlekkeloos zijn verlopen, maar vinden dat de verkiezingsuitslag klopt. In zijn overwinningstoespraak zei Tinubu bovendien dat de oppositie het recht heeft om de uitslag aan te vechten, maar dat de verkiezingsfraude niet zo omvangrijk was dat de uitkomst van de verkiezingen is beïnvloed.

I know some politicians and candidates may not agree with this view. That too is fine. If any candidate believes they can prove the fraud they claim is committed against them, then bring forward the evidence. — Muhammadu Buhari (@MBuhari) 1 maart 2023

Hoe is er in de regio gereageerd op de verkiezingsuitslag?

De West-Afrikaanse landenorganisatie Ecowas, die de Nigeriaanse presidentsverkiezingen door een groep van 250 waarnemers heeft laten volgen, drong er bij de oppositiepartijen op aan om de uitslag van de verkiezingen te respecteren. Als zij ervoor kiezen om de uitslag toch aan te vechten, stelt een afgevaardigde van Ecowas, moeten zij dat doen via de juiste juridische kanalen. Want als de oppositieleiders opruiende taal gebruiken om hun volgers op te jutten, waarschuwt hij, vergroot dat de kans op verkiezingsgeweld.