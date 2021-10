Boji, de slimme ov-hond van Istanbul, weet precies waar hij heen moet en wanneer hij uit moet stappen

Boji neemt de tram in Istanbul. Beeld REUTERS

Twee maanden geleden zette een inwoner van Istanbul een foto van de hond op Twitter, omdat de geregelde aanwezigheid van het dier in de tram hem was opgevallen. Het leidde tot een gestage toevoer van foto’s van andere reizigers die de hond óók hadden gezien, op diverse trajecten van tram en metro.

In korte tijd was Boji, zoals hij spoedig werd genoemd, een fenomeen geworden. De naam verwijst naar het beweegbare middenstuk van de tram, waar hij het liefst ligt.

Metro Istanbul, het ov-bedrijf van de metropool, besloot de gangen van de hond na te gaan. Daartoe werd een microchip aangebracht in zijn plastic oorlabel – iets dat de vele straathonden in Istanbul sowieso al hebben, omdat ze ingeënt moeten zijn tegen hondsdolheid. Resultaat: Boji legt dagelijks gemiddeld 30 kilometer af en doet daarbij bijna dertig ov-haltes aan.

‘Hij weet precies waar hij heen moet en waar hij moet uitstappen’, zegt woordvoerster Aylin Erol van Metro Istanbul tegen lokale media. ‘Het lijkt erop dat hij heel doelgericht is.’ Boji neemt de trap dan wel de lift, de diepte van de metro in.

Op het Twitteraccount dat het ov-bedrijf namens Boji onderhoudt, is te lezen dat de hond zich keurig aan de regels houdt. Hij wacht achter de gele lijn op zijn beurt en stapt pas de wagon in als andere passagiers zijn uitgestapt. Zo wordt het dier ingezet als influencer, die reizigers erop wijst hoe ze zich dienen te gedragen. Ook de voordelen en gemakken van het openbaar vervoer worden hondsgewijs bezongen.

‘Je neemt de trein en opeens zie je Boji’, aldus Erol. ‘Zie hem eens liggen. Je glimlacht en geniet van het moment. Dat is wat Boji betekent voor Istanbuli’s. Hij herinnert ons eraan dat we van Istanbul kunnen genieten, hoeveel haast we ook hebben.’

Alle aandacht voor de hond heeft al tot controverse geleid. Het verwijt klinkt dat Boji voor politieke doeleinden wordt gebruikt door burgemeester Ekrem Imamoglu, lid van de oppositiepartij CHP. Op Twitter heeft Boji enkele malen Imamoglu in het zonnetje gezet als liefhebber van het ov. De burgemeester is een van degenen die het in de presidentsverkiezingen van 2023 mogelijk gaan opnemen tegen president Erdogan.

Erdogan was onlangs al op sociale media te zien met liefdevolle aandacht voor Pit Pit Seker, de poes van zijn kleindochter. Turken – in het bijzonder inwoners van Istanbul – zijn dol op straathonden en -katten.

De kattenman van ‘Catstantinopel’ Geen stad ter wereld houdt zoveel van straatkatten als Istanbul. Ali Tural is een van degenen die hun leven hebben gewijd aan het verzorgen van de dieren. ‘Dit zijn mijn kinderen', zegt hij, als de Volkskrant hem opzoekt bij zijn kattenopvangplek in de hippe wijk Cihangir.

De kattenman heeft zijn winterhuisje

Dankzij de publicatie in de Volkskrant kreeg Ali Tural van de gemeente Istanbul hulp bij het bouwen van een winterhuisje voor zijn tientallen zwerfkatten.