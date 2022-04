Boetsja moet worden veiliggesteld als plaats delict, ‘niet van moord, maar van massamoord’

De Oekraïense president Zelenski bezocht maandag het stadje Boetsja, waar honderden burgers zijn gedood. Nauwkeurige bewijsverzameling is cruciaal om de daders te vervolgen. Beeld AFP

Fred Abrahams begrijpt wel dat nabestaanden hun omgekomen geliefden zo snel mogelijk uit een massagraf willen halen voor een plechtige begrafenis. Maar na zijn ervaringen in Syrië, Irak en andere conflictgebieden hoopt de ervaren onderzoeker van Human Rights Watch dat de massagraven uit voorsteden van Kyiv nog even onaangeraakt blijven. ‘Als nabestaanden hun familieleden nu gaan herbegraven, dan kunnen ze bewijzen vernietigen.’

De beelden van massale burgerdoden ten noorden van de Oekraïense hoofdstad schreeuwen volgens de internationale gemeenschap om een onderzoek naar oorlogsmisdaden. Een onderzoek waarmee verantwoordelijken ooit vervolgd kunnen worden. Dat staat of valt met nauwkeurige bewijsverzameling in de komende dagen.

Veiligstelling van bewijs heeft nu de hoogste prioriteit, zegt Abrahams. ‘Je moet weten wie deze mensen waren en hoe ze zijn omgekomen’, zegt hij over de lijken in burgerkleding die zijn aangetroffen naast fietsen, voor huizen en in massagraven, soms nog met vastgebonden armen en benen. ‘Deze plekken moeten worden behandeld als plaatsen delict. Niet van moord, maar van massamoord.’

Hoe verser het bewijs, hoe meer waarde

Human Rights Watch publiceerde zondag zijn eerste onderzoeksresultaten naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. De mensenrechtenorganisatie spreekt van executies, verkrachtingen en geweld tegen burgers door het Russische leger. Een ooggetuige vertelde over een executie van vijf mannen. Russische militairen dwongen de mannen te knielen, trokken hun T-shirts over hun hoofden en schoten een van de mannen in het achterhoofd, aldus de ooggetuige. ‘Hij viel en de aanwezige vrouwen gilden.’

Om verdachten in een rechtbank te vervolgen is uitgebreider onderzoek nodig. Daarin moeten zoveel mogelijk details worden vastgelegd. Dat betekent onder meer nauwkeurige identificatie van lichamen, documentatie van verwondingen en vastlegging van ooggetuigenverslagen.

Het is extreem belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met het verzamelen van bewijs, zegt hoogleraar militair recht van de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Defensieacademie Marten Zwanenburg. ‘Hoe sneller je dat doet, hoe verser het bewijs, hoe meer waarde het heeft. Het risico is dan kleiner dat ermee is geknoeid.’

Ook in conflictgebied heeft tegenwoordig bijna iedereen een mobiele telefoon met camera. Omdat er tijdens de Russische bezetting meestal geen onafhankelijke waarnemers aanwezig waren, zijn eventuele beelden van incidenten van grote waarde. Mochten de beelden worden gebruikt in een strafzaak, dan zal het volgens Zwanenburg een flinke uitdaging zijn om de achtergronden ervan te achterhalen. ‘Wie heeft ze gemaakt? Wanneer was dat precies? Is het een betrouwbare bron? Dat moet je wel weten.’

Satellietbeelden kunnen helpen

De aanklager van het Internationaal Strafhof opende begin maart een onderzoek naar beschuldigingen van ‘oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide’ in Oekraïne. Oekraïne is net als Rusland geen lid van het Internationaal Strafhof, maar heeft toestemming gegeven voor onderzoeken van het hof op Oekraïens grondgebied sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014. Een onderzoeksteam van het Internationaal Strafhof verzamelt nu bewijzen in Oekraïne.

Verantwoordelijk voor de eerste stappen zijn de Oekraïense autoriteiten. President Zelenski kondigde zondag de oprichting aan van ‘een speciaal mechanisme’ dat onderzoek moet doen naar misdaden van Russische militairen. Hij zei dat het team zal bestaan uit Oekraïense en internationale ‘deskundigen, onderzoekers, aanklagers en rechters’.

Mogelijk zullen zij ook kijken naar de satellietbeelden. Rusland ontkent dat Russische militairen aanwezig waren in sommige dorpen ten tijde van de executies. ‘Met satellietbeelden valt mogelijk vast te stellen wie waar was op welk moment’, zegt hoogleraar Zwanenburg.

De hoop van deskundigen internationaal strafrecht is dat er ten tijde van de Russische bezetting communicatie is onderschept, zoals het geval was bij de neergehaalde vlucht MH17. In dat dossier vormen de duizenden afgeluisterde gesprekken van Russische separatisten een belangrijk onderdeel van het strafproces en zijn ze zelfs de basis van een reconstructie.

Patroon kan vastgesteld worden

Wat de situatie in Boetsja extra ingewikkeld maakt, is dat veel slachtoffers op verschillende momenten zijn omgebracht. Volgens advocaat Liesbeth Zegveld, die geregeld slachtoffers van oorlogsmisdrijven bijstaat, moet je dan ‘in juridische zin’ per slachtoffer bewijs verzamelen. Een intensieve en tijdrovende klus, waarvoor tijdens een oorlog zelden tijd is. ‘Alleen al het verwijderen van kogels uit lichamen, om te kunnen herleiden uit welke wapens die kwamen, is ingewikkeld.’

Door het grote aantal slachtoffers is het wel mogelijk een patroon vast te stellen, denkt Zegveld. ‘Als je ziet dat veel mensen zijn doodgeschoten met hun handen vastgebonden achter hun rug, of door een kogel in hun achterhoofd, dan heb je wel een verband.’

Vanaf het moment dat je een dorp binnenwandelt moet je alles vastleggen, adviseert Zegveld. ‘Nergens aankomen, niets verschuiven. De plek beveiligen tot er onderzoekers zijn geweest. En die moeten snel werken, zodat nabestaanden daarna op een goede manier afscheid kunnen nemen.’

Feiten worden toegedekt

Hoe belangrijk dat is, ziet Zegveld zelf in de dagelijkse praktijk. Zo staat ze nu slachtoffers bij van de oorlog tussen Irak en Iran in de jaren tachtig, waarbij veel chemische wapens werden ingezet. ‘Tijdens die oorlog is veel minder bewijs verzameld. De middelen waren toen beperkter, vooral schriftelijke verslagen, een enkele foto of video.’ Alles draait om waarheidsvinding, om feiten, vindt ze. Pas daarna kan het recht z’n beloop hebben. Zegveld: ‘Het probleem met oorlog is alleen dat de feiten altijd worden toegedekt.’

Of het ooit tot een zaak bij het Strafhof komt, valt te betwijfelen. Daarvoor moeten de gedaagden eerst worden uitgeleverd, iets waar Rusland hoogstwaarschijnlijk niet aan zal meewerken. ‘Een andere optie is dat de verdachten op een gegeven moment weer gaan reizen’, zegt Zwanenburg. ‘Er zijn voorbeelden van mensen die op reis zijn gearresteerd in een land dat is aangesloten bij het Internationaal Strafhof.’

Ook al is de kans klein dat de verantwoordelijken ooit worden vervolgd, toch is het minutieus in kaart brengen van bewijsmateriaal belangrijk, zegt Zwanenburg. ‘Al is het maar voor de geschiedschrijving. Zodat we later nog weten wat er precies is gebeurd.’