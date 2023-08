Boete voor Twitter omdat het data van Trumps account niet wilde delen met speciaal aanklager

Trump tijdens een campagnerally in New Hampshire, eerder deze week. Beeld REUTERS

Het team van Smith kreeg afgelopen januari toestemming van een rechter om de gegevens bij Twitter op te vragen, als onderdeel van zijn onderzoek naar Trumps rol bij de Capitoolbestorming. Dit blijkt uit een woensdag vrijgegeven rechterlijke uitspraak. Wat Smith precies zocht, is niet bekendgemaakt. De tweets van Trump zijn openbaar, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor de locatie waarvandaan de tweets zijn gestuurd of vanaf welk toestel dit is gebeurd.

In eerste instantie reageerde Twitter, sinds vorige maand omgedoopt tot X, ruim een week niet op het bevel om de data over te dragen. Vervolgens tekende het sociale medium protest aan tegen het feit dat Trump niet mocht weten van het onderzoek naar zijn Twitter-account. Dit om te voorkomen dat de oud-president bijvoorbeeld bewijsmateriaal kon vernietigen.

Twitter stapte naar de rechter, maar die gaf het platform begin februari geen gelijk. In plaats daarvan kreeg het platform een dwangsom opgelegd, omdat de deadline uit het rechterlijke bevel inmiddels was verstreken. Deze boete is opgelopen tot 350 duizend dollar, omdat het sociale medium pas een week na de uitspraak met gegevens over de brug kwam.

Vorige maand hield deze uitspraak in hoger beroep stand, blijkt nu. Dat dit nu pas openbaar is geworden, komt doordat Trump nog altijd niet mocht weten dat zijn account werd onderzocht.

Persoonlijke communicatie

Tot dusverre was niet bekend dat Smith persoonlijke communicatie van Trump onder de loep heeft genomen. Trump gebruikte zijn Twitteraccount volop in aanloop naar de gebeurtenissen op 6 januari 2021, toen zijn aanhangers het Capitool bestormden om te voorkomen dat Joe Biden tot president zou worden benoemd. Zo riep hij in december van 2020 op tot een ‘wild’ protest op 6 januari.

De Capitoolbestorming was voor Twitter aanleiding om het account van de Trump te sluiten. Onder de nieuwe topman Elon Musk is dat account weer vrijgegeven, maar de oud-president maakt er momenteel geen gebruik van.

Begin augustus heeft Smith Trump aangeklaagd voor zijn pogingen om de benoeming van Biden te blokkeren, die zouden uitmonden in de Capitoolbestorming. Hij klaagde hem echter niet aan voor het aanstichten van de opstand zelf.

Trump, die opnieuw president wil worden, heeft woedend gereageerd op het nieuws dat de speciaal aanklager toegang heeft gekregen tot zijn Twitterdata. Hij beschuldigt Biden ervan een politiek proces tegen hem te voeren, ook al opereert een speciaal aanklager juist onafhankelijk van de regering.