Boete voor Trump wegens fraude met eigen liefdadigheidsstichting

De Amerikaanse president Donald Trump donderdag in het Witte Huis in Washington. Beeld EPA

De Amerikaanse president heeft schriftelijk moeten toegeven dat hij door ‘slecht toezicht’ verantwoordelijk was voor de illegale activiteiten.

Met deze schikking komt een eind aan een van de typerende Trump-schandalen uit het tijdperk voor zijn presidentschap: het gebruik van een collectebus als zijn eigen portemonnee.

Trump haalde onder meer geld uit zijn Trump Foundation voor politiek getinte donaties, voor de aanschaf van sportmemorabilia (de gesigneerde helm en het shirt van een American footballer, voor 11.525 dollar), voor de inschrijving van zijn zoon Donald junior bij de padvinderij (7 dollar) en voor de aankoop van een portret van hemzelf (10 duizend dollar). Ook schikte hij er rechtszaken mee, waaronder de zaak die was aangespannen door de gemeente Palm Beach omdat die vond dat de vlaggenstok van Mar-a-Lago te hoog was.

Het geld in de Trump Foundation, opgericht in 1987, was sinds 2009 niet meer van hemzelf afkomstig. De grootste schenking, 5 miljoen dollar, kwam van het worstelaarsechtpaar Vince en Linda McMahon. Linda zou later worden benoemd tot hoofd van het agentschap voor het midden- en kleinbedrijf van de regering-Trump.

Onder toezicht

De onrechtmatige grepen in de kas beliepen in totaal 2,8 miljoen dollar, waarvan Trump dus 2 miljoen moet terugbetalen. Hij kreeg acht ton korting omdat hij heeft beloofd zich onder toezicht te laten stellen, mocht hij ooit weer filantropische neigingen krijgen – ‘zodat het gedrag dat tot de rechtszaak heeft geleid in de toekomst niet meer zal voorkomen’, zei de rechter.

Hoewel Trump zelf dus heeft erkend dat hij fout zat, schreef hij in een verklaring donderdagavond dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

‘Ik ben de enige persoon die ik ken, misschien de enige persoon in de geschiedenis, die veel geld aan liefdadigheid geeft (19 miljoen dollar), geen kosten rekent, en dan wordt aangevallen door de politieke types in New York. (…) Elke cent van die 19 miljoen die is opgehaald door de Trump Stichting is naar honderden geweldige goede doelen gegaan, tegen bijna geen kosten.’

Alles wat de aanklagers gevonden hebben, schreef Trump, zijn ‘alleen wat kleine technische overtredingen, zoals het niet bijhouden van de notulen door het bestuur’.

Dat is een understatement: het bestuur van de stichting, met onder meer Donald jr., Eric en Ivanka Trump, was sinds 1999 niet meer bijeen gekomen. Ook de kinderen van Trump kregen straf: zij moeten (in eigen persoon) deelnemen aan een ‘interactieve cursus’ hoe ze betere bestuursleden kunnen zijn, zo meldt de schikking.

Het geld dat Trump moet betalen, plus de 1,8 miljoen dollar die de stichting nog in kas had, gaat alsnog naar acht goede doelen. De stichting zelf wordt opgedoekt.

In zijn verklaring donderdagavond wees Trump natuurlijk nog even naar de stichting van de Clintons, die de schijn wekte dat de donateurs een wit voetje wilden halen bij minister van Buitenlandse Zaken Clinton. Concrete tegenprestaties zijn echter nooit aangetoond.

Trumps misbruik van zijn stichting is geworteld in de gedachte dat hij alles kon doen wat hij wilde met de organisaties waaraan hij leiding gaf. Die misvatting leeft voort in het Witte Huis, en is in feite de kern van Oekraïne-gate. Nu is het niet het geld van een liefdadigheidsorganisatie, maar het geld van het land dat Trump probeerde in te zetten voor persoonlijk en politiek gewin.

STATEMENT FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/EktztHfLk6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 november 2019