Boete voor tabaksfabrikanten die veranderingen in prijs aan elkaar doorspeelden

Grauwe pakjes sigaretten verstopt in grijze kasten: in de tabakswinkel zien ze het wel

Ook de tabakswinkels moeten sigaretten in een kast verstoppen en per 1 oktober krijgt alle tabak een merkloze verpakking. Hoe ziet de winkelier de nieuwe fase van staatssecretaris Blokhuis’ oorlog tegen het roken?

‘Dozenschuiver’ Lidl is hard op weg de progressiefste supermarkt van Nederland te worden

Afgelopen jaren kwam Lidl geregeld in het nieuws omdat de supermarkt als eerste enkel nog duurzame vis verkocht, alleen melk van weidekoeien in de koeling had staan, als eerste geen sigaretten meer verkocht, plofkipvrij is en als enige supermarkt het Kipster-ei in de schappen heeft.