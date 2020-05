Boete voor kerk die schadelijk bleekmiddel verkoopt als coronamedicijn

Een demonstrant met een anti-Trumpbord doet alsof hij uit een fles bleekmiddel drinkt, omdat Trump suggereerde dat dit middel zou kunnen helpen tegen corona. Beeld AFP

Dit omdat de Genesis II Church of Health and Healing het ‘wondermiddel’ verkoopt via haar website. Volgens de Australische toezichthouder voor medicijnen TGA beweert de kerk ten onrechte dat het middel MMS (Master Mineral Solution) covid-19 geneest.

De leider van de kerk, Mark Grenon, benaderde president Trump onlangs om zijn product aan te prijzen. In zijn brief zei Grenon dat chloordioxide een ‘geweldige zuiveringskuur vormt die 99 procent van de ziektekiemen in het lichaam kan doden’.

De ‘aartsbisschop’ klaagde dat de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA zijn kerk en middel (‘de sacramenten’) zwart probeert te maken. ‘Onze sacramenten zijn heilig voor ons en we gebruiken ze om de tempels van onze ziel, onze lichamen, schoon te maken. Op die manier hebben we miljoenen mensen over de hele wereld geholpen’, schreef Grenon.

Coronabriefing

Het is niet bekend of Trump de boodschap van Grenon heeft gelezen, maar enkele dagen erna suggereerde Trump tijdens een van zijn coronabriefings dat het virus mogelijk kan worden gedood door een desinfecterend middel in de longen te injecteren. Later stelde hij dit ‘sarcastisch’ te hebben bedoeld.

Grenon reageerde opgetogen op de woorden van de president. ‘Trump heeft de MMS en alle informatie. Er gebeuren dingen, jongens! God, laat ook anderen de Waarheid zien!’, juichte hij op zijn Facebookpagina.

Op de website van de kerk, die afdelingen in dertien landen zegt te hebben, wordt het middel aangeprezen als kuur tegen tientallen ziekten die in alfabetische volgorde worden opgesomd. Abcessen, hiv/aids, hartfalen, hersentumoren, roos in het haar, wratten: alleen q, x, y en z ontbreken in de lange lijst. Er zijn ook ‘getuigenissen’ van patiënten die dankzij het middel van covid-19 zijn hersteld.

Verboden

In Nederland is de verkoop van MMS al twee jaar verboden. Het middel, een oplossing met 25 tot 28 procent natriumchloriet die geactiveerd moet worden met een zuur, kan volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ernstige bijwerkingen veroorzaken.

In de Verenigde Staten kreeg de Genesis II-kerk deze maand op aandringen van de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit een verbod opgelegd MMS als kuur tegen het coronavirus te verkopen. De kerk biedt de oplossing met bleekmiddel nog steeds aan, maar nu met de toevoeging dat het niet de bedoeling is te doen alsof het ziekten kan genezen of voorkomen.

Een vertegenwoordiger van de kerk toonde zich tegenover The Guardian verbolgen over de kritiek op het middel. ‘Gaan jullie naar de katholieke kerk en vragen jullie die naar het brood en de wijn die zij bij de eucharistieviering uitdelen’, vroeg hij. ‘Dit zijn onze sacramenten en het zou ons vrij moeten staan die toe te passen.’