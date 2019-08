Boete voor grote keukenzaken om ‘misleidende werkwijze’ op beurzen

De Woonbeurs in Amsterdam (nu de vt wonen&design beurs), volgens de ACM gingen de keukenzaken op dit soort beurzen over de schreef. Beeld ANP

De boete is opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zo maakte de consumentenwaakhond dinsdag bekend. De drie keukenzaken gingen tussen 2015 en 2017 over de schreef op onder meer de 50PlusBeurs, de vt wonen&design beurs en de Huishoudbeurs.

‘Consumenten werden door de keukenbedrijven misleid. Daar treden we hard tegen op’, aldus ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh. ‘Misleiding verstoort het vertrouwen in markten. En zonder vertrouwen draait de economie niet. Op de beurs ondertekenden de consumenten een formulier om in aanmerking te komen voor de speciale beurskorting. Het formulier wekte de suggestie dat zij ook verplicht waren een keuken te kopen terwijl dat helemaal niet hoefde.’

Het formulier leek volgens de ACM op een koopovereenkomst. Zo werd er een prijs genoemd en werden er betalingsvoorwaarden vermeld. Er stond ook op het formulier dat de consument 30 procent moest betalen als hij afzag van de koop. Deze werkwijze is misleidend, aldus de ACM.

De drie bedrijven maken deel uit van De Mandemakers Groep (DMG), die keukens, meubels en sanitair verkoopt. Onder deze groep vallen ook winkelformules als Morres Wonen, Sanders Meubelstad, Montèl en Piet Klerkx.

De keukenbedrijven betwisten de boetes. ‘De formulieren die op de beurzen werden gebruikt, zijn precies dezelfde als de formulieren in onze winkels’, reageert directeur Robert Coppens van De Mandemakers Groep, het moederbedrijf van de drie keukenzaken. ‘Wij hebben geen klachten gekregen van klanten. Niemand hoefde 30 procent annuleringskosten te betalen.’

Boetes

Brugman heeft van de ACM een boete van 250.000 euro gekregen. Mandemakers en Keukenconcurrent krijgen elk een boete van 375.000 euro. De verhoging van 50 procent is omdat de ACM van laatstgenoemde bedrijven geen vragen mocht stellen aan de beursmedewerkers. Daarmee belemmerden zij het onderzoek. Iedereen, ook individuele werknemers van een bedrijf waarnaar onderzoek wordt gedaan, is verplicht mee te werken aan onderzoek van de ACM en vragen te beantwoorden.

Maar volgens Coppens heeft de ACM een ‘fishing expedition’ gehouden – een ongerichte zoektocht in de hoop om fouten te vinden. Volgens de directeur werd het bedrijf begin 2017 door de Autoriteit Consument & Markt op gesprek uitgenodigd, omdat het een nieuwe ‘bedenktijdregeling’ had ingevoerd. ‘We hebben daar uitleg over gegeven. Vervolgens wilde de ACM dat we onze regeling ook eenzijdig bindend zouden verklaren. Dat betekent dat we de regeling alleen mogen wijzigen na akkoord van de ACM. Dat hebben we geweigerd, omdat onze concurrenten niet ook werden verplicht tot zo’n bedenktijdregeling.’

Die weigering leidde volgens Coppens tot een andere opstelling van de ACM. ‘Ze zijn gaan zoeken, zoeken, zoeken. En dan komt er na 2,5 jaar een boete van 1 miljoen euro uit. Dat voelt als chantage.’

De Mandemakers Groep gaat in beroep tegen de boete van de ACM. Ze vinden dat ze geen consumenten hebben misleid, omdat de consument goed zou zijn voorgelicht in het verkoopgesprek voorafgaand aan de ondertekening.